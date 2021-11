Esta oferta da Dell Cyber ​​Monday acabou: PC para jogos Alienware RTX 3090 por $ 3199

O melhor negócio de PC para jogos da Black Friday está de volta na Cyber ​​Monday, embora por um tempo muito limitado. A Dell oferece o computador para jogos Alienware Aurora, equipado com a poderosa placa de vídeo RTX 3090, por $ 3.199,99. Você não pode igualar este preço de nenhum outro vendedor que vende um PC para jogos equipado com um RTX 3080 Ti. Este negócio deve expirar no final do dia na Cyber ​​Monday, mas provavelmente será vendido antes disso. Era muito difícil encontrar placas de vídeo da série RTX 30. A placa de vídeo RTX 3090 foi vendida facilmente por mais de 2 mil dólares no eBay. Em vez disso, por que não comprar uma máquina de jogos Alienware totalmente garantida?

Oferta da Dell Cyber ​​Monday: PC para jogos Alienware Aurora R12 RTX 3090 por $ 3.199,99

Vive agora Computador para jogos Alienware Aurora R12 Intel Core i9-11900KF RTX 3090 com 32 GB de RAM e SSD de 1 TB e 1 TB HDD eu vejo na Dell Home

O Alienware Aurora R12 aumenta a vantagem atualizando a placa de vídeo para o RTX 3090. Sim, é um pouco mais rápido do que o RTX 3080 Ti, mas o principal motivo de você querer esta placa é para aplicações intensivas não destinadas a jogos, por exemplo, se você precisa de uma estação de trabalho para visualização de gráficos ou edição de vídeo. Para esses fins, o RTX 3090 tira o RTX 3080 Ti da água devido à sua grande quantidade de GPU RAM (24 GB para ser exato). O processador também foi atualizado para um Intel Core i9 10-core.

Oferta Dell Cyber ​​Monday: PC para jogos Dell XPS RTX 3060 por apenas US $ 999

O computador para jogos Dell XPS está equipado com um processador Intel Core i5 de 11ª geração, 8 GB de RAM, um disco rígido de 1 TB e uma placa de vídeo RTX 3060 Ti. Para um desempenho mais rápido, definitivamente recomendamos adicionar um SSD como sua unidade de inicialização. O baixo preço pode sugerir que o RTX 3060 não está à altura, mas nada poderia estar mais longe da verdade. O RTX 3060 é cerca de 20% mais rápido do que o RTX 2060 SUPER e está no mesmo nível do RTX 2070. Isso significa que ele esmaga jogos a 1080p e pode lidar com jogos de 1440p e VR também. Isso é impressionante para um PC de $ 999, não importa como você olhe para ele. Ele também está preparado para o futuro com DLSS 2.0, que pode melhorar muito os jogos, desde que sejam compatíveis.

Oferta da Dell Cyber ​​Monday: Alienware Aurora R12 RTX 3080 Ti Gaming PC por US $ 2.699,99

Vive agora Computador para jogos Alienware Aurora R10 AMD Ryzen 9 5900 12 núcleos RTX 3080 Ti com 32 GB de RAM, 1 TB SSD eu vejo na Dell Home

O computador para jogos Alienware Aurora R12 é equipado com o mais recente processador AMD Ryzen 9 5900 de 12 núcleos, 32 GB de RAM, armazenamento SSD de 1 TB e uma placa de vídeo RTX 3080 Ti. A RTX 3080 Ti é a placa de vídeo mais rápida do mercado; Tecnicamente, o RTX 3090 é alguns pontos percentuais mais rápido, mas também é mais caro. Obtenha o RTX 3080 Ti e você pode controlar praticamente qualquer jogo com configurações máximas de 4K. Ou você pode capturar 1440p a 240Hz. As possibilidades são infinitas.

Oferta da Dell Cyber ​​Monday: Alienware Aurora R12 RTX 3060 Ti Gaming PC por $ 1399,99

Alienware Aurora R12 Intel Core i7-11700F RTX 3060 Ti PC com 16 GB de RAM, 512 GB de RAM SSD eu vejo na Dell Home

O computador para jogos Alienware Aurora R12 é equipado com um processador Intel Core i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento SSD e uma placa de vídeo RTX 3060 Ti. O RTX 3060 Ti é muito mais poderoso do que o RTX 3060 padrão; Na verdade, ela pode ser comparada à RTX 2080 SUPER, que era a melhor placa de vídeo até o surgimento das placas da série RTX 30. Isso significa que esta máquina vai lidar com jogos de 1440p e VR com facilidade, e tem os recursos para jogar alguns jogos 4K também.

