Esperam-se 20 mil pessoas na festa de Réveillon

“Município Guimarães Para comemorar o Ano Novo 2023/2024, o Largo planeja realizar um grande evento no Doral. Com o apoio da Associação Vimaranense de Hotelaria (AVH), esta celebração promete sustentar uma tradição já enraizada, influenciando o turismo local, tornando-se uma opção popular para reunir familiares e amigos num ambiente festivo e alegre, com acesso gratuito», refere a autarquia em comunicado.

“Com uma grande programação musical, o programa Inserir Moeda (Joa Paulo Sosa e Joel Rodriguez) e Diego Miranda – dois grandes nomes nacionais, das 22h45 às 02h00 – André Alves assume os objetivos musicais. de 2024, das 02h00 às 04h00”, refere a autarquia.

Além da comemoração, a preocupação ambiental também se reflete nos planos do município e no compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

“Esforços comuns em eventos de grande porte na região, por meio de parcerias com associações locais ou por meio de cuidados e copos vítreos ou colocação de lixeiras. Em caso de clima adverso, está prevista a montagem de uma barraca de 50 metros de comprimento para garantir o conforto dos visitantes”, disse o município.

Durante a apresentação do programa festivo na Câmara Municipal de Guimarães, o Vereador da Cultura destacou a «singularidade do programa que atrai um público diversificado ao Largo do Toral».