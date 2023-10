Escolhas/previsões de especialistas da semana 7 da NFL: Moneyline, Spread, Over/Under

A semana 7 começou com o Jacksonville Jaguars e o New Orleans Saints no que parecia ser uma explosão, mas se transformou em um quarto período interessante. Entrando nos 15 minutos finais do jogo, os Jaguars lideravam por 24-9, mas dois longos ataques do Saints levaram a dois touchdowns (e uma conversão de dois pontos) e o jogo estava empatado em 24, faltando apenas seis minutos para o fim. Um passe rápido bem planejado para Christian Kirk levou a um touchdown de 46 jardas do Jaguars e uma vantagem de 31-24. Então, apesar de um empurrão tardio, o Saints não conseguiu virar a bola nas descidas na linha de seis jardas do Jaguars.

Vamos dar uma olhada no resto das partidas desta semana.

Com os Panteras, os Bengals, os Cowboys, TexasEnquanto os Jets e os Titans se despedem, a NFL tem 11 jogos agendados para domingo e mais um na noite de segunda-feira.

A lista de jogos de domingo começa às 13h, quando os fãs locais de Detroit terão dois jogos para escolher, incluindo o Detroit Lions em Corvos de Baltimore Na FOX também Notas de búfalo em Patriotas da Nova Inglaterra na CBS (para intervalos comerciais, é claro). Não há doubleheader da FOX esta semana, mas às 4h25, a CBS fará a transmissão ao vivo Green Bay Packers No Denver Broncos Para seu prazer visual.

O “Sunday Night Football” da NBC contará com um confronto de grande sucesso entre… Golfinhos de Miami E Filadélfia Eagles. Em seguida, o “Monday Night Football” da ESPN/ABC apresentará uma batalha entre São Francisco 49ers E Minnesota Vikings.

Como fizemos nas temporadas anteriores, nossa equipe fará previsões semanais para cada jogo do calendário da NFL. Cada funcionário do Pride of Detroit escolherá a linha do dinheiro (vencedor do jogo, sem spread), mas alguns membros também escolherão contra o spread e até mesmo linhas acima/abaixo – há um botão de alternância fácil no widget abaixo para navegar pelas configurações. Você também pode ver todas as probabilidades dos jogos desta semana Cortesia de DraftKings Sportsbook.

Aqui estão as escolhas de nossa equipe sobre moneyline, spread e over/under para todos os 13 jogos da programação da Semana 7 da NFL:

Aqui estão os jogos acordados pela equipe do Pride of Detroit esta semana:

Projetos de lei sobre Patriotas

Líderes sobre gigantes

Seahawks sobre Cardeais

49ers sobre Vikings

