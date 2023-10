Bulls fecham a pré-temporada 1-4 com derrota para Timberwolves – NBC Sports Chicago

Enviado pelo Agente Nacional de Seguros Jeff Vukovich

O Chicago Bulls perdeu para o Minnesota Timberwolves por 114 a 105 na noite de quinta-feira, no United Center, em seu último jogo da pré-temporada.

Aqui estão 10 conclusões da derrota:

— Zach LaVine ficou de fora devido a uma doença e Andre Drummond perdeu o concurso por motivos pessoais. A ausência de LaVine privou o técnico Billy Donovan da oportunidade de jogar os minutos rotativos regulares que havia planejado em seu auge. Na verdade, LaVine, que apareceu em três dos cinco jogos da pré-temporada, nunca registrou minutos no quarto período. Mas Donovan não achava que a doença seria algo duradouro. LaVine jogou bem em sua mobilidade limitada, principalmente atacando o aro. Ele acertou 13 de 17 (76,5%) e teve média de 17 pontos em 23,7 minutos. “Foi bom ter um monte de gente mexendo as peças”, disse Donovan. “Mas não será assim, então outros também terão algumas oportunidades.”

— Um desses caras foi Alex Caruso, que voltou depois de perder dois jogos devido a uma pequena lesão no tornozelo direito. Caruso disse que poderia ter jogado qualquer uma das partidas se tivesse chegado na temporada regular e gostasse da química defensiva que forma com Torrey Craig e Jevon Carter na segunda unidade. Na verdade, Donovan iniciou Ayo Dosunmu para LaVine em uma aparente tentativa de manter o trio unido na segunda unidade. Caruso terminou com sete pontos e quatro assistências em 18 minutos.

— Durante o primeiro quarto, 10-1, os Bulls pareciam tão bons quanto durante toda a pré-temporada ofensivamente. Patrick Williams subiu para um gol importante e enfático. DeMar DeRozan deu uma boa olhada em uma cesta de 3 pontos para alimentar Nikola Vucevic para um gol melhor. No geral, os Bulls estavam mais empenhados em aumentar as suas tentativas de 3 pontos. Eles levaram 10 só no primeiro quarto. Esta é a boa notícia. A má notícia é que eles fizeram apenas dois, incluindo Williams perdendo os cinco.

— Use Donovan Williams e DeRozan como titulares para escalonar com a segunda unidade. Os Timberwolves têm sido bons ofensivamente durante a pré-temporada e celebraram a unidade menor que contava com Craig como pivô. Andre Drummond perdeu o jogo por motivos pessoais. Os Timberwolves superaram a segunda unidade dos Bulls por 16-9 em quase 6 minutos no primeiro e segundo quartos. Isto apesar de jogar sem Karl-Anthony Towns, que ficou de fora por motivos de precaução. Minnesota ainda tem grande tamanho com Rudy Gobert e Naz Reid.

— A segunda unidade teve melhor desempenho nos períodos subsequentes. Carter e Caruso enfrentavam rotineiramente todo o campo, muitas vezes ao mesmo tempo, e você poderia ver quanto estrago eles poderiam causar. Principalmente quando Dosunmu brinca com Caruso, Craig e Carter.

— DeRozan não marcou até o segundo quarto e então marcou nove pontos consecutivos em duas jogadas tradicionais de três pontos e uma cesta de 3 pontos em uma assistência de Craig. DeRozan tem estado bastante quieto ofensivamente durante a pré-temporada. Mas ele aproveitou esse período, já que os Timberwolves jogavam em grande parte na zona. Ele terminou o jogo com 11 pontos em 30 minutos.

— Williams, que foi suspenso no início do último jogo e desafiou Donovan, tentou enterrar Rudy Gobert no minuto final do primeiro período. Esta é uma forma de responder a perguntas sobre agressão. Williams cometeu falta na jogada e acertou os dois lances livres. Williams entrou depois de tentar quatro lances livres nos primeiros quatro jogos da pré-temporada. Ele acertou 4 de 4 na linha contra o Minnesota. Ele não teve um bom desempenho fora de campo, terminando 3 de 12, incluindo 0-7 na faixa de 3 pontos.

“Ele chutou tão mal que todos ainda sentiram sua presença no jogo”, disse Donovan. “Ele fez ótimos passes. Chegou ao gol e recuperou. Dou-lhe crédito.”

Donovan até brincou que foi bom ver Williams com cãibras no final do jogo porque ele exerceu muita energia.

— Os Timberwolves não enfrentaram Anthony Edwards ou Gobert no segundo tempo. Edwards marcou 19 gols em apenas 20 minutos no primeiro tempo, continuando sua ascensão como estrela. Os touros se revezaram na defesa de Edwards, enviando vários corpos contra ele. Ele acertou 8 de 13, derrubando os defensores de várias telas.

— Vucevic marcou sua segunda consecutiva com 20 pontos e 10 rebotes e apareceu no quarto período pela primeira vez nesta temporada. Os Bulls abrem o quarto com quatro titulares e Carter contra o final do elenco dos Timberwolves. Eles não aproveitaram a oportunidade e brincaram com ela ainda por 4 minutos.

— Os Bulls fizeram 30 cestas de 3 pontos pela segunda vez no regulamento nos cinco jogos da pré-temporada. (Eles marcaram 38 pontos em uma vitória dupla na prorrogação sobre o Nuggets, mas tentaram apenas 29 no tempo regulamentar.) Eles chutaram bem rasteiros, mas dessa vez inverteram o roteiro, conseguindo mais, mas por uma porcentagem baixa.

