Escolhas de futebol universitário, cronograma: previsões contra o spread, chances para os 25 melhores jogos de hoje na semana 4

Com tanta turbulência e surpresas já à medida que nos sentamos na quarta semana da temporada de futebol universitário de 2021, quem sabe como será o sábado. Três semanas consecutivas de finais inesperados e 25 maiores surpresas prepararam o terreno para o que deve ser emocionante para os três quartos restantes da temporada. Esta ação continua no sábado com uma série de partidas de primeira classe em todo o país.

Embora haja apenas duas partidas entre os adversários classificados no sábado, ambos devem ser os fabricantes de manchetes. Coincidentemente, os jogos serão realizados em locais neutros com quatro programas massivos entrando nos estádios da NFL à tarde. O número 12 de Notre Dame e o número 18 de Wisconsin abrirão a reunião de hoje no Soldier Field em Chicago, enquanto o número 7 do Texas A&M e o número 16 de Arkansas se enfrentam no AT&T Stadium em Dallas.

No geral, 22 das equipes classificadas no Top 25 da AP estarão em ação ao longo do dia, com jogos noturnos em destaque, incluindo uma visita ao Tennessee na Flórida nº 11 e West Virginia uma viagem a Oklahoma nº 4. Para manter o controle de toda a ação , certifique-se de que Confira nosso guia do visualizador E prepare seu controle remoto.

Embora vencer seja tudo o que importa para a classificação, nos preocupamos se essas equipes cobrirão seus spreads. Certifique-se de manter a CBS Sports o dia todo para a cobertura do futebol universitário desde o início do sábado até o apito final. Vamos dar uma olhada em nossas escolhas de especialistas para o quarto sábado completo da temporada.

Odds via Caesars Sportsbook | Todos os horários são orientais

No. 12 Notre Dame vs No. 18 Wisconsin

Últimas possibilidades: Wisconsin Badgers -6,5 READ Ataque a Titã parece ruim no primeiro treino com os Patriots

freira | Raposa fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Não só acho que Notre Dame cobre a diferença no sábado, mas eu pego isso para ganhar a partida imediatamente. Como Notre Dame tem lutado contra o ataque recentemente, há talento suficiente em posições de habilidade para confiar em sua habilidade de se recuperar. Não tenho o mesmo nível de crença no crime de Wisconsin agora. Todos nós vimos como os Badgers lutaram para mover a bola contra Penn State em seu primeiro jogo da temporada, e a defesa de Notre Dame foi absolutamente corajosa. A defesa de Wisconsin manterá os Badgers no jogo, mas a menos que ela force várias reviravoltas e possivelmente um resultado, não vejo como o ataque de Wisconsin marcou o suficiente para vencer o jogo. Previsão: Notre Dame (+5,5) – Tom Fornelli

Nº 7 Texas A&M vs Nº 16 Arkansas

Últimas possibilidades: Texas A&M Aggies -5

15:30 | CBS, CBSSports.comE Aplicativo CBS Sports. – Vou levar os Aggies em um bom festival de lesmas. Eles seriam capazes de desacelerar o jogo de corrida do Arkansas apenas o suficiente para forçar KJ Jefferson a situações de passe desconfortáveis, e alguns erros graves mudariam o resultado drasticamente. Zach Calzada continuará a se desenvolver como um passe, especialmente fora do jogo, e liderará o time Texas A&M a uma vitória difícil no Jerry World cobrindo a seqüência ininterrupta. Predição: Texas A&M (-5,5) – Barrett Sally

No. 9 Clemson, Carolina do Norte

Últimas possibilidades: Clemson Tigers -10

15:30 | ESPN, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– O Estádio Carter-Finley pode ser uma grande vantagem na Wolfpack Arena, e acho que os fãs terão um impacto em outra versão desta série que ninguém decidirá no quarto período. A defesa de Clemson manterá sua pontuação baixa, e jogos de baixa pontuação favorecem os azarões. Predição: Carolina do Norte (+10) – Chip Patterson

Tennessee no nº 11 da Flórida

Últimas possibilidades: Florida Gators -19 READ Com uma série de negócios, fanáticos se lançam para reorganizar o mundo dos cartões de troca

19h | ESPN, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Sim, foi contra o Tennessee Tech, mas os Voluntários encontraram algo na defesa que parecia basicamente bom pela primeira vez. Isso é um bom presságio contra um ataque na Flórida que provavelmente usará mais recursos de leitura de área no crime. Espere que ambas as equipes lutem para subir e descer no campo. A Flórida vencerá, controlará o jogo e sua defesa brilhará novamente … mas o Tennessee terá rebatidas suficientes para cobrir os 20 pontos. Predição: TN (+20) – Barrett Sally

West Virginia no No. 4 Oklahoma

Últimas possibilidades: Oklahoma Sooners -17

19:30 | ABC, fuboTV (Experimentar gratuitamente)– Oklahoma jogou com seus dois oponentes do FBS por um único placar, e West Virginia é provavelmente o melhor oponente na programação até agora. Os Sooners certamente têm o poder de correr e nocautear qualquer time no Big 12. Mas é improvável que vejamos essa dimensão contra West Virginia. Por esse motivo, espere que o resultado seja mais próximo do que deveria estar novamente. Previsão: West Virginia (+16,5) – Sheehan Jiraj