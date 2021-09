Nick Diaz x Robbie Lawler Full Fight Video Preview do UFC 266

Depois de mais de seis anos longe do octógono, o ex-atual campeão do Strikeforce de 170 libras, Nick Diaz, vai revidar o ex-campeão meio-médio do UFC Robbie Lawler no evento pay-per-view do UFC 266 (PPV), agendado para esta noite (sábado, 25, 2021) dentro da T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada.

Diaz parou Lawler quando eles foram à guerra pela primeira vez no UFC 47, em abril de 2004.



O Ultimate Fighting Championship (UFC) retorna à T-Mobile Arena com duas partidas emocionantes do Campeonato Mundial. O treinador do Ultimate Fighter (TUF) 29 cai quando o campeão dos penas, Alexander Volkanovsky, defendendo seu título contra o candidato em segundo lugar, Brian Ortega. O co-evento principal do UFC 266 contará com a campeã do peso mosca feminino Valentina Shevchenko Você vai defender o sexto título consecutivo quando encontrar o candidato número 3 classificado, Lauren Murphy. Por último mas não menos importante , Nick Diaz retorna contra o ex-governador Welterweight, Ruby Lawler, em um cinco tempos.

Lawler (28-15, 1 NC), agora com 39 anos, é uma seqüência de quatro derrotas consecutivas e não viu nenhuma ação desde que caiu para Neil Magney no verão de 2020. Quanto a Diaz (26-9, 2 NC), que fez 38 anos. Há apenas algumas semanas, ele não ganhava uma luta há quase uma década e passara os últimos seis anos de férias.

