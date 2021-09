O Baltimore Ravens perdeu 4 jogadores defensivos, incluindo Justin Houston, para a lista COVID

OWINGS MILLS, Md. – A defesa do Baltimore Ravens de repente ficou mais fraca depois que o time colocou quatro jogadores, incluindo o Pro Bowl de fora, como zagueiros Justin Houston, na lista Reserva / COVID-19 na sexta-feira.

Além de Houston, ele colocou Baltimore fora do linebacker Jaylon FergusonTratamento de nariz Brandon Williams e tratamento defensivo Justin Madhubwicki Na lista de reserva / COVID-19.

Uma fonte disse à ESPN que Ferguson testou positivo para o coronavírus na sexta-feira. A fonte acrescentou que Houston, Williams e Madobwick foram identificados como contatos próximos de alto risco.

Ferguson, um jogador reserva em sua terceira temporada, é o terceiro jogador do Ravens com teste positivo desde o início do campo de treinamento no final de julho. quarterback Lamar Jackson E costas com costas Joss Edwards Ela testou positivo no início do acampamento e ficou isolada por 10 dias.

Se Ferguson estiver totalmente vacinado, ele precisará de dois testes negativos com 24 horas de intervalo para retornar, desde que esteja assintomático. Se ela não for vacinada, Ferguson está sujeito a uma quarentena obrigatória de 10 dias.

Para contatos próximos, a política da NFL determina que jogadores não vacinados devem ficar longe do time por cinco dias. Os jogadores vacinados não precisam ser colocados em quarentena se estiverem em contato próximo.

O técnico do Ravens, John Harbaugh, disse que a taxa de vacinação dos jogadores estava perto de 90% no início do bootcamp.

Quando os Ravens jogarem contra o Detroit Lions no domingo, Baltimore terá dois jogadores saudáveis ​​de fora (Odavi Awa E Teos Boozer) e três navegadores defensivos ativos (Calais CampbellE Justin Ellis E Broderick Washington)

Na sexta-feira, os Ravens descartaram a ponta defensiva Derek Wolf (costas / quadris) e costas inteiras estão incluídos Pernell McVeigh (ombro) e Dylan Hayes (Joelho) Duvido.

Com Houston fora, Oeh deve começar seu primeiro jogo na NFL. Ueh, um novato do primeiro turno, foi eleito Jogador Asiático de Defesa da Semana após ser forçado a tropeçar e se recuperar na vitória de domingo por 36-35 sobre o Kansas City Chiefs.

Os corvos podem ajudar a preencher o vazio convocando as costas externas Chris Smith e tratamento defensivo Khalil Mackenzie da equipe de treinamento.

Baltimore desistiu da segunda maior jarda da liga após dois jogos. Mas a defesa dos Ravens aumentou tarde contra os chefes, levando a reviravoltas em dois dos últimos três motivos.

Além de sua defesa exausta, Baltimore não terá interferências de esquerda Ronnie Stanley (Tornozelo) pelo segundo jogo consecutivo. Jackson (doença) é questionável, mas ele deve começar depois de sua participação total nos treinos de sexta-feira.