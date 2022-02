ERCOT emite aviso de ‘condições de grade apertadas’ quando o clima de inverno chega ao norte do Texas – NBC 5 Dallas-Fort Worth

Como partes do norte do Texas estão sujeitas a um aviso de tempestade de inverno, a ERCOT divulgou um arquivo Perceber Dizendo que espera “condições de rede agravantes” até sexta-feira.

Quarta-feira às 19h30 O gráfico fornecido no site ERCOT A demanda atual é de 61.736 MW e a oferta é de 65.569 MW, com diferença de apenas 3.833 MW.

O gráfico também mostra uma capacidade de “início rápido” de 67.869 MW, o que significa que unidades geradoras adicionais podem entrar em operação dentro de 10 minutos após o recebimento de um aviso ERCOT.

Esses módulos de “início rápido” podem fornecer 2.300 MW adicionais, se a ERCOT solicitar que esses módulos se conectem à Internet.

À medida que o gráfico avança pela noite, às 22h, espera-se que apenas 1.365 megawatts permaneçam entre oferta e demanda, sem unidades de “início rápido”.

O aviso da ERCOT afirmou que “para garantir que toda geração possível esteja disponível para atender à demanda do sistema, a ERCOT solicitou que a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ) exerça seu poder discricionário para fazer cumprir as violações do gerador da licença aérea TCEQ restrições.”

Enquanto o aviso estiver em vigor, os fornecedores de energia são mais propensos a obter uma tolerância para questões ambientais.

Neste momento, ERCOT não emitiu nenhum alerta pedindo às pessoas para mantê-los. Mas os ventos diminuíram significativamente, deixando o estado com menos energia eólica na rede na manhã de quinta-feira.

Uma fonte do setor de energia informada sobre a situação disse à NBC5 que o ponto mais apertado deve ser por volta das 8h, quando as pessoas estão usando mais energia enquanto estão acordadas e o vento não deve retornar até o final da manhã. Mas, por enquanto, a ERCOT ainda espera ter bastante energia sobressalente para ligar, se necessário.

Um porta-voz do ERCOT divulgou um comunicado à NBC DFW dizendo “Nossa previsão mostra que há geração suficiente para atender à demanda projetada e continuamos a informar o mercado e outros sobre as condições climáticas em desenvolvimento. Com muita cautela, a ERCOT solicitou discrição hoje cedo para que as unidades geradoras não estejam mais disponíveis devido a restrições ambientais. continuará nossa abordagem ousada para atender às necessidades de energia no estado do Texas”.

