Equipes de resgate retiram menino preso em poço no Marrocos

Vídeo Um menino de 5 anos chamado Rayan ficou preso no fundo de um poço de 30 metros de profundidade no Marrocos por três dias. Crédito Crédito… Mosa’Ab Elshamy/Associated Press

Um menino de 5 anos foi retirado das profundezas de um poço de 30 metros no norte do Marrocos na noite de sábado, encerrando uma emocionante operação de resgate de quatro dias que deixou marroquinos e muitos outros no norte da África paralisados.

O menino, chamado Rayan, estava preso no poço perto de sua casa na pequena vila de Ighrane, a cerca de 100 quilômetros da cidade de paredes azuis de Chefchaouen, desde a tarde de terça-feira.

Sua condição não ficou imediatamente clara. Seus pais pareciam cansados, mas calmos quando ele foi trazido em uma maca e colocado em uma ambulância que esperava. Ele estava sendo transferido para um helicóptero esperando no local para transportá-lo para um hospital em uma cidade maior.

Equipes de resgate trabalharam dia e noite para retirar o menino, primeiro cavando o próprio poço e depois – quando temiam que suas paredes desabassem sobre ele – escavando um sulco gigante ao lado do poço, depois cavando um túnel horizontal para alcançá-lo. .

A operação permaneceu delicada e perigosa até os últimos momentos, enquanto os trabalhadores tentavam cautelosamente trazê-lo para fora através do túnel que liga o novo poço ao poço sem provocar um colapso.

O vídeo da cena na noite de sexta-feira mostrou os socorristas perfurando manualmente os lados em direção a Rayan, seu trabalho iluminado por faróis, enquanto orações e gritos de encorajamento explodiam dos espectadores reunidos.

Alguns espectadores sentaram-se ou passaram a noite dormindo sob as árvores próximas, ansiosos para testemunhar a resolução da crise. A família de Rayan fez cuscuz, o prato tradicional marroquino, e serviu para a multidão. Outros distribuíram pão e tâmaras.

No início da operação, os socorristas conseguiram enviar oxigênio e água para Rayan, de acordo com a Maghreb Arabe Presse, uma agência de notícias estatal, mas ele estava em condições delicadas: em vídeos curtos do menino compartilhado nas redes sociais, ele parecia estar tremendo um pouco. Ainda assim, as imagens dele se movendo forneciam um vislumbre de esperança.

Até que os socorristas conseguiram baixar uma câmera por uma corda para monitorá-lo, eles não tinham certeza de que ele estava vivo.

“Todo mundo está fazendo o seu melhor para que ele saia vivo e que possamos pegá-lo em nossos braços até o final do dia”, disse o pai de Rayan ao Le360, uma publicação local, no início da semana. “Mas não escondo de você que sua mãe e eu estamos desanimados e muito preocupados.”

Ele disse que estava no processo de consertar o poço, que ele possui, quando Rayan caiu enquanto estava jogando. Mas, inicialmente, ele não havia percebido para onde o menino havia ido e o procurou por horas antes da descoberta.

Equipes de resgate da Royal Gendarmerie, juntamente com uma equipe de agrimensores e funcionários municipais, estiveram envolvidos no esforço de resgate. Notícias locais disseram que até mesmo uma sociedade local de montanhismo e espeleologia ajudou.

A pequena vila foi invadida por repórteres em uma escala nunca vista antes, muitos deles transmitindo cenas ao vivo de escavadeiras cavando sob os holofotes para uma audiência de dezenas de milhares.

As cinco escavadeiras conseguiram quase atingir a profundidade total de 100 pés ao meio-dia de sexta-feira, mas os socorristas tiveram que fazer um túnel horizontal em direção a Rayan, cavando manualmente cerca de 18,5 pés. Chuva e pedras duras no caminho dos escavadores complicaram o esforço.

Enquanto os marroquinos esperavam em suspense, a hashtag #SaveRayan se tornou um grito de guerra viral no Twitter. Na sexta-feira, a hashtag estava em alta no Marrocos e na Argélia, e até na França, onde há uma grande diáspora marroquina.

“Fiquei chocada quando me disseram que ele está no poço, ainda estou em choque, mas ainda espero que ele saia vivo”, disse a mãe de Rayan ao Hespress, outro meio de comunicação marroquino. “Eu rezo a Alá para tirá-lo vivo.”