Enviado dos EUA vê ‘mudança dependente’ nas relações OTAN-Ásia em meio aos desafios da China

SEUL (Reuters) – A presença de quatro líderes da Ásia-Pacífico em uma cúpula da Otan reflete uma “mudança consequente” na parceria de segurança transatlântica dos Estados Unidos que Washington busca expandir para enfrentar melhor a China, disse à Reuters um diplomata sênior dos Estados Unidos.

Em uma entrevista em Seul, Derek Chollet, um conselheiro do Departamento de Estado dos EUA que atua como assessor político sênior do secretário Anthony Blinken, disse que vê “grande potencial” para a cooperação Coreia do Sul-OTAN, com base em intercâmbios anteriores, incluindo esforços globais para ajudar a Ucrânia. e países europeus Juntem-se aos exercícios militares RIMPAC na Ásia.

“Acho que uma das transformações mais importantes que vimos ao longo da década é o relacionamento crescente entre nossos parceiros transatlânticos e nossos parceiros aqui no Oceano Índico”, disse Chollet.

No mês passado, Yoon Seok-yeol se tornou o primeiro presidente sul-coreano a participar de uma cúpula da Otan na Espanha, enquanto procura desempenhar um papel global maior e forjar parcerias europeias diante das crescentes ameaças nucleares da Coreia do Norte.

O envolvimento de Yun e dos líderes do Japão, Austrália e Nova Zelândia, bem como um conceito de estratégia da OTAN recém-adotado que citou a China como preocupação pela primeira vez, foi “realmente histórico” e “o início do que poderia ser um parceria muito próxima”, disse Chollet.

“Lembro-me vividamente de uma década atrás tentando conversar com aliados europeus sobre a importância do Indo-Pacífico e tendo dificuldade em fazê-los prestar tanta atenção. Isso mudou fundamentalmente”, disse ele.

“A base ou princípio de nossa abordagem à China… alinhando com parceiros e aliados.”

Scholet também esperava uma cooperação de segurança trilateral mais forte entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, apesar das relações tensas entre Seul e Tóquio devido a diferenças na história da guerra.

Ele disse que a morte do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi uma “horrível tragédia” e um “horrível assassinato”, mas seu legado e visão para a região do Oceano Índico podem fornecer uma oportunidade para revitalizar ainda mais o esforço tripartite.

“Há muito que podemos fazer juntos, sejam exercícios militares ou cooperação em questões como saúde global”, disse Schullet.

“Acreditamos firmemente que é do nosso interesse e dos do Japão e da Coreia ter relações fortes entre os dois países”, acrescentou, prometendo ajudar os dois lados a resolver as diferenças, se necessário.

