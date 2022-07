Os melhores lugares do mundo em 2022, segundo a revista Time

(CNN) – Tenha em mãos o seu cartão de crédito favorito e plataformas de reservas: a revista norte-americana TIME e o site de notícias norte-americano acabam de divulgar sua lista de Os 50 melhores lugares do mundo para 2022

A lista foi compilada por sua rede internacional de repórteres e colaboradores, “com foco naqueles que oferecem experiências novas e emocionantes”, diz a Time em comunicado.

Os 50 destinos onde o corte será feito incluem tanto grandes nomes clássicos quanto locais menos explorados, mas o que os une é que eles estão “prosperando, crescendo e mudando”, diz Time, “traçando um caminho para a recuperação econômica” e “investindo em sustentabilidade.”

Norte de Amarica

Nos Estados Unidos, a TIME recomenda shoppings badalados da Costa Oeste Portland, OregonE as São FranciscoLinda costa da Flórida MiamiE a “Cidade do Retorno” em Michigan Detroit. destino de esqui de inverno Park City, Utahtambém recebe um aceno.

No Canadá, a capital de Ontário Toronto E a pequena cidade de surf Tofino, Colúmbia Britânicasão os tiros, e ao norte novamente, Weissatna Groenlândia continental, abre para o Disco Bay, o “Grand Canyon do Círculo Polar Ártico”.

Destinos de praia mais populares em Jamaica E a Riviera Nayarit no México Faça também a lista de 2022.

América do Sul

cidade Saltano noroeste montanhoso da Argentina, a vila de Chaltenno Parque Nacional Los Glaciares do país, chamou a atenção da TIME este ano.

Rapa Nui no Chile – Conhecida como Ilha de Páscoa – e Ilhas Galápagos no Equador Duas maravilhas vulcânicas entraram na lista.

As movimentadas capitais de Bogotá, Colômbia, E a São Paulo, Brasilsão mais do que recomendações urbanas TIME.

Europa

A região tcheca de resorts de montanha Dolni Morava entra na lista. Adobe Stock

Na Grã-Bretanha, o charme rural de uma província Devon e cidade retratoNa ilha escocesa de Skye, levante os polegares este ano.

cidades da Europa Ocidental Marselha (França), Copenhague (Dinamarca), Skillftia (Suécia) e Valência (Espanha) Todos concordam.

Depois, há a região italiana Calábriacidade grega antiga Salónicaregião portuguesa Alentejo e arquipélago Madeira.

Pequena estância de esqui checa Dolny Morava A cidade fortaleza lituana Kaunas Faça a lista, assim como o esplendor histórico da capital turca Istambul.

Ásia-Pacífico

Índia Kerala E a Ahmedabad Entre as recomendações asiáticas, assim como as ilhas japonesas Sitoshi E a Kyushu.

A capital da Coreia do Sul enchente É uma dica importante, pois na província da Indonésia Bali e a ilha central das Filipinas Boracay.

Austrália A grande barreira de corais E a cidade litorânea Fremantle Ambos recebem gestos, como fazem Queenstown na Nova Zelândiaum centro de esportes de aventura na Ilha Sul.

finalmente, Butão Trans-Bhutan Road E as históricas Rotas da Seda Uzbequistão são alguns dos lugares menos usados ​​nas escolhas deste ano.

O Oriente Médio

Catar e sua capital Doha Está chamando a atenção de todos este ano, já que a Copa do Mundo de 2022 será sediada em dezembro próximo, enquanto o destino emergente dos portos de aventura. Ras Al Khaimah Nos Emirados Árabes Unidos também o corte.

África

capital do Quênia Nairóbi A capital ruandesa Kigali é a antologia urbana da TIME da África. Franschhoek na África do Sulconhecidas como vinícolas, e Parque Nacional do Baixo Zambeze na Zâmbia Também recomendado.

Parque Nacional Hwange no Zimbábue É a seleção final do continente.

além do grande

Para o viajante mais ousado, as escolhas da TIME para 2022 também incluem Polo Norte região polar e Estação Espacial Internacionalo que torna a lista critérios apenas por estar em órbita baixa da Terra.