Elon Musk desiste de acordo de US$ 44 bilhões no Twitter

8 de julho (Reuters) – Elon Musk, CEO da Tesla Inc (TSLA.O) A pessoa mais rica do mundo disse na sexta-feira que completou seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter (TWTR.N) Porque a empresa de mídia social não forneceu informações sobre as contas falsas.

As ações do Twitter caíram 7% em negociações estendidas. Musk ofereceu US$ 54,20 por ação em abril.

O CEO do Twitter, Brett Taylor, disse na plataforma de microblog que o conselho pretende entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão.

“O Conselho do Twitter está comprometido em fechar o negócio no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk…”, escreveu ele.

Em um documento, os advogados de Musk disseram que o Twitter falhou ou se recusou a responder a vários pedidos de informações sobre contas falsas ou spam na plataforma, o que é essencial para o desempenho dos negócios da empresa.

“O Twitter está violando várias cláusulas desse acordo e parece ter feito declarações falsas e enganosas nas quais Musk se baseou ao entrar no acordo de fusão”, dizia o pedido.

O anúncio é outra reviravolta na saga vai-ele-não-ele depois que a pessoa mais rica do mundo fechou um acordo de US$ 44 bilhões pelo Twitter em abril, mas interrompeu a aquisição até que a empresa de mídia social provou que a conta de bots de spam era menor. de 5% do total de usuários.

Os termos do acordo exigem que Musk pague uma taxa de separação de US$ 1 bilhão se ele não concluir o acordo.

Musk ameaçou bloquear o acordo, a menos que a empresa mostrasse evidências de que contas de spam e bots representavam menos de 5% dos usuários que visualizavam anúncios no serviço de mídia social.

A decisão provavelmente levará a uma prolongada disputa legal entre o bilionário e a empresa de 16 anos, com sede em São Francisco.

