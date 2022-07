Relatório de empregos de junho mostra crescimento sólido: últimas notícias

O forte relatório de empregos deu um impulso ao presidente Biden em um momento em que os eleitores estavam nervosos com sua gestão da economia. atribuído a ele… Hyun Jiang / The New York Times

O relatório apontou que os Estados Unidos não estão em recessão, apesar do crescimento econômico negativo. Ele destacou a força do mercado de trabalho, que é o maior orgulho econômico do presidente. O relatório, que analistas da Capital Economics escreveram em uma nota de pesquisa na manhã de sexta-feira, “parece zombar das alegações para as quais a economia está se dirigindo, para não mencionar que já está estagnada”.

Mas a declaração do Departamento do Trabalho também continha advertências a Biden sobre a inflação, a questão que empurrou suas taxas de aprovação este ano.

O ritmo persistentemente quente do crescimento do emprego, juntamente com os ganhos salariais dos trabalhadores mais rápidos do que o esperado, provavelmente alimentarão o desejo do Federal Reserve de aumentar agressivamente as taxas de juros para sufocar o crescimento dos preços. Essas taxas aumentam o risco, freiam a economia e aumentam o desemprego.

Biden comemorou o relatório na sexta-feira, observando em comunicado que “no segundo trimestre deste ano, criamos mais empregos do que qualquer quarto dos meus antecessores nos quase 40 anos anteriores à pandemia”.

As taxas de aceitação de Biden caíram em meio ao aumento da inflação, embora o crescimento do emprego seja sólido e o desemprego seja baixo. Ele disse repetidamente que combater a inflação é sua principal prioridade econômica, mesmo quando elogia a força do mercado de trabalho e se gaba de um rápido retorno ao baixo desemprego em seu reinado após a recessão pandêmica em 2020.

Mas alguns economistas, como Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro, alertaram que os sonhos de Biden de reduzir a inflação e o crescimento contínuo do emprego estão desgastados. Eles dizem que, para controlar o aumento dos preços, a taxa de desemprego deve aumentar, deixando milhões de americanos sem trabalho.

Biden e seus assessores insistem que não é o caso, argumentando que a economia pode mudar para um crescimento mais lento do emprego e inflação mais baixa enquanto a taxa de desemprego permanecer baixa.

O presidente e sua equipe tentam há meses retratar uma possível desaceleração no crescimento do emprego como um sinal saudável da transição da economia de uma recuperação de rápido crescimento e inflação alta da estagnação da pandemia para uma nova era de crescimento lento com preços mais estáveis . .

Biden repetiu isso na sexta-feira. “O crescimento adicional de empregos a partir desta posição forte será mais lento”, disse ele. “Isso não é uma coisa ruim, porque nossa economia deve fazer a transição para um crescimento estável nos próximos anos.”