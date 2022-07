Rogers Network é retomado após grande interrupção atingir milhões de canadenses

Rogers domina o setor de telecomunicações canadense

Os serviços bancários são interrompidos, o transporte é interrompido

A paralisação renova críticas à concorrência no setor de telecomunicações

TORONTO/OTTAWA (Reuters) – A Rogers Communications Inc disse que sua rede começou a se recuperar na sexta-feira depois que uma interrupção de 19 horas em uma das maiores operadoras de telecomunicações do Canadá fechou serviços bancários, de transporte e governamentais para milhões, irritando clientes e seu domínio na indústria.

Quase todos os aspectos da vida foram interrompidos, com a interrupção afetando o acesso à Internet, telefone celular e conexões de telefone fixo. A polícia de todo o Canadá disse que algumas pessoas não conseguiram entrar em contato com os serviços de emergência por meio de ligações para o 911.

Os canadenses lotavam cafés e bibliotecas públicas que ainda tinham conexão com a internet e pairavam do lado de fora dos hotéis para pegar um sinal. A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá disse que a interrupção afetou o aplicativo móvel para viajantes que chegam. Os sistemas de pagamento sem dinheiro para varejistas foram interrompidos; Os bancos relataram problemas com os serviços de ATM.

Roger (RCIb.TO) “Nossos serviços sem fio estão começando a se recuperar”, disse ele em um comunicado no Twitter, e os funcionários estão tentando colocar as pessoas online novamente o mais rápido possível.

separadamente declaração Em seu site, o presidente e CEO da Rogers, Tony Staveri, pediu desculpas pelo apagão, dizendo: “Hoje nós o decepcionamos. Podemos e faremos melhor”.

Ele acrescentou que a empresa não tem um cronograma de quando as redes serão totalmente restauradas, “mas continuaremos compartilhando informações com nossos clientes enquanto restauramos os serviços completos”.

Ele disse que um crédito seria aplicado aos clientes afetados.

Um porta-voz do ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, disse na noite de sexta-feira que a interrupção não foi resultado de um ataque cibernético.

As ações da Rogers fecharam em queda de 73 centavos a C$ 61,54 ($ 47,53) na Bolsa de Valores de Toronto.

A interrupção também tornou as reservas de transporte e voos mais difíceis no auge da temporada de viagens de verão.

Até agora, a Transport Canada não recebeu relatórios de impactos diretos de segurança ou proteção em quaisquer voos, serviços marítimos ou ferroviários como parte dessa interrupção, de acordo com um porta-voz da São Liu.

Foi o segundo boicote de Rogers em 15 meses. Começou por volta das 4h30 EDT (0830 GMT) e derrubou um quarto da conectividade observável da Internet no Canadá, de acordo com o grupo de monitoramento NetBlocks.

Com cerca de 10 milhões de assinantes sem fio e 2,25 milhões de assinantes de internet no varejo, Rogers é o maior provedor de Ontário, a província mais populosa do Canadá e sede de sua maior cidade, Toronto. Rogers, BCE Inc (BCE.TO) e Telus Corp (T.TO) Controlando 90% do market share no Canadá.

O ministro da Indústria do Canadá, François-Philippe Champagne, em um tweet, chamou a situação de “inaceitável” e disse que estava em contato com executivos de telecomunicações, incluindo Rogers, Bell e Tellus, para encontrar uma solução.

Instituições financeiras e bancos canadenses, incluindo o Toronto Dominion Bank (TD.TO) O Banco de Montréal (BMO.TO), disse que os serviços interromperam as interrupções. Banco Real do Canadá (RY.TO) Ele disse que caixas eletrônicos e serviços bancários on-line foram afetados.

Visão geral do Rogers Building, sede da Rogers Communications em Toronto, Ontário, Canadá, 22 de outubro de 2021. REUTERS/Carlos Osorio

Um porta-voz do Aeroporto Internacional de Vancouver, que está entre os mais movimentados do Canadá, disse que os viajantes não podem pagar pelo estacionamento, usar terminais de caixa eletrônico ou comprar itens de varejistas do aeroporto.

Aéreo Canadense (AC.TO)A maior companhia aérea do país disse que seu call center foi afetado. As companhias aéreas do Canadá, como as da Europa e dos Estados Unidos, estão recebendo um grande número de chamadas em meio a cancelamentos e atrasos de voos devido à falta de funcionários devido à pandemia. Consulte Mais informação

A estrela pop The Weeknd anunciou na sexta-feira à noite que sua parada no Rogers Center Stadium foi adiada devido a uma interrupção do serviço que afeta as operações do local.

“Estou esmagado e quebrado. Estive o dia todo, mas está fora de nossas mãos devido à interrupção de Rogers”, escreveu o cantor em um tweet.

Concorrência

Os críticos disseram que a interrupção demonstrou a necessidade de mais concorrência nas telecomunicações.

No início deste ano, o Canadian Competition Bureau bloqueou a oferta de Rogers para assumir a rival Shaw Communications (SJRb.TO) Em um negócio no valor de C$ 20 bilhões, dizendo que isso prejudicaria a concorrência em um país onde os preços de telecomunicações estão entre os mais altos do mundo. A fusão ainda aguarda o veredicto final. Consulte Mais informação

Anthony Lacavera, diretor-gerente da Globealive, uma empresa de investimentos que fez uma oferta pelo provedor sem fio envolvido no acordo Rogers/Shaw, disse.

Na sexta-feira, algumas agências governamentais cancelaram os serviços depois de perder o acesso à internet, incluindo os escritórios de passaportes canadenses e a Autoridade Reguladora de Comunicações. A Canada Revenue Agency, órgão de arrecadação de impostos do país, perdeu o serviço telefônico.

“Dinheiro será rei’

Lojas e restaurantes em Toronto colocam placas de “Somente dinheiro” em suas portas. Os moradores se aglomeraram em torno de um Starbucks próximo que oferece Wi-Fi gratuito em uma rede não afetada.

“Há muitas pessoas aqui com seus laptops trabalhando tanto quanto em casa, porque não têm serviço em casa”, disse Ken Rosenstein, cliente da Starbucks.

No centro de Ottawa, capital do Canadá, cafeterias como a Tim Hortons não aceitavam cartões de débito e crédito e recusavam clientes sem dinheiro.

“O dinheiro certamente será rei em muitas lojas hoje”, disse Michelle Waseline, porta-voz do Canadian Retail Council, que disse que as interrupções variam de varejista para varejista.

E enquanto a agitação se espalhou amplamente, várias empresas e pontos de transferência disseram que seus serviços não foram afetados. O porto de Montreal não relatou quaisquer distúrbios. A Autoridade do Aeroporto de Calgary disse que “não houve implicações operacionais significativas”.

(1 dólar = 1,2948 dólares canadenses)

Reportagem adicional de Yuvraj Malik, Eva Matthews, Chobham Kalia e Maria Bonizath em Bangalore; Katherine Jackson de Washington. Divya Rajagopal e Chris Hellgren de Toronto; Ismael Shakeel em Ottawa; Escrito por Rami Ayoub, Aurora Ellis e Christian Schmolinger. Edição por Shinjini Ganguly, Jonathan Otis, David Gregorio, Leslie Adler e Shri Navaratnam

