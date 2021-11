Samplin Chad Bahta foi escolhido para representar o Canadá no Torneio Internacional de Futebol Juvenil da Taça Alcorve, a ser realizado em Portugal.

O pai de Chade, Abdeslam Bahta, chegou a Quebec vindo do Marrocos em setembro de 2007. Um mês depois, a mãe de Chad, agora trabalhando para Kargil em Champli, deu à luz Chad, agora com 14 anos. Um judeu de Montreal. Em 2014, a família Casablanca criou raízes em Sampli. Aos oito anos, Chad começou a jogar em casa com o Arsenal de Champli. Dos 10 aos 12 anos, passe para o nível de competição. Desde os 13 anos usa calças Celtix du Haut-Richelieu. Chad Bahta, que adora jogar futebol, disse: “Tenho orgulho de ter escolhido jogar para a seleção que vai para Portugal.

Escola de Esportes de Montreal Canadá (ESM Canadá), que reúne os times participantes do torneio, que acontece de 8 a 16 de abril sob os auspícios da FIFA. O evento vai reunir a elite mundial do futebol na faixa etária de 6 a 15 anos. A escola em questão é uma organização desportiva sem fins lucrativos. Oferece aos jovens jogadores de futebol a oportunidade de participar em competições internacionais de alto nível. A formação é fornecida com métodos de trabalho europeus e programas de desenvolvimento para ajudar os jovens a desenvolver as suas competências técnicas. Jose Lewis explica: “Meu objetivo não era apenas fornecer um lugar para os jovens jogarem futebol, mas também treinar e trabalhar na Europa para permitir o desenvolvimento de atletas de ponta que possam se comparar às melhores elites globais.” Timodio, presidente da ESM Canada.

Também visa permitir que os jogadores alcancem a realização pessoal por meio do aumento da autoestima, autoconfiança e conteúdo social. A delegação canadense, que inclui Chad Bahta, está atualmente treinando em Laval, visando a química de soldagem antes do evento. O meio-campista Chad foi descrito por seu pai como tendo “boas qualidades defensivas”.

Esta viagem custará $ 3.000. No momento, a família Bahta busca parceiros que possam contribuir financeiramente para a aventura.

Navegar via ESM Canadá

Muitos jogadores de sucesso no mundo do futebol passaram pelo ESM Canadá. Blue Jean-Yves é um tambor icônico. Ele se juntou à equipe Montreal Impact em 2015. Em 2016, ele assinou um contrato profissional de dois anos. Com apenas 17 anos, Pallu se tornou um aliado de ataque na Liga Norte-Americana de Futebol (MLS). Ele é o jogador mais jovem a ingressar no time na história do clube. Em 2018, ele deixou Montreal para ingressar no FC Barcelona na Europa.

A ênfase é colocada em eventos internacionais

ESM Canada é especialista em participar de competições internacionais. Na verdade, é uma oportunidade para os jogadores viverem uma experiência incrível no exterior, onde o interesse e a importância da bola são maiores do que no Canadá. É importante viajar e competir com clubes estrangeiros, dando aos jogadores uma grande oportunidade de assisti-los e aprender com o melhor futebol. Desde 2010, desde o seu início, a ESM tem enviado equipas para Portugal, Suécia e Espanha.