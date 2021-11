A grade real é mostrada através do Harrington Monster Bar Save no Teste de Português

Pádraig Harrington mostrou que não desistiria sem lutar no DP World Tour Championships, um fantástico paralelo de 60 pés ao 18º no Masters de Portugal no Algarve.

Dubliner teve dificuldades no segundo round, caindo do quarto lugar na mesma noite, e empatou em 30º após 72 corridas em um over. Mas apesar de finalmente encontrar água, ele mostrou sua vontade de entrar entre os 50 primeiros da corrida. Dubai vai competir na final de $ 9 milhões em Dubai em duas semanas.

Classificado em 68º na disputa por pontos, ele está nove tacadas atrás do italiano Nino Pertacio, que liderou seu primeiro 61 com 69 rebatidas de dois arremessos.

Jonathan Caldwell é 37º com menos de 2 depois de 71, mas Gormack perdeu os 72 de Sharwin em um lance de seis tacadas e agora precisa de grande desempenho para manter todos os direitos de jogo no próximo fim de semana, contando o Campeonato de Dubai.

Michael Hoy já prometeu começar em 2022, mas o cinco vezes vencedor do torneio europeu (42) pode melhorar sua posição na Grande Final do Rolex Challenge Tour em Maiorca.

Ele criou uma águia e dois birdies aos 68 anos de idade e avançou para o nono lugar na metade, um metro atrás dos sul-africanos Oliver Becker e J.C. Richie, que o colocariam entre os 20 primeiros. Os cartões de tour europeus completos foram emitidos após a final de amanhã.

“Os 20 primeiros, é claro, serão bons, mas ainda estou tendo um bom ano”, disse Hoy. “Os links Dunhill foram enormes para mim, onde o time venceu a partida e jogou bem individualmente. É quase como vencer o Challenge Tour duas vezes. Eu gosto disso, ganhei algum dinheiro este ano e agora estou ansioso para o próximo ano.

No México, o herói da casa Carlos Ortiz e o atual campeão Victor Howland dividiram a liderança no primeiro tempo do Campeonato Mundial Sub-10 em Mayagopa, onde Shane Lori, Graeme McVeigh e Graeme McVeigh dividiram a liderança. Começou tarde.

Enquanto isso, Luke Donnelly, Michael Young, James Sukru e Connor Coin se juntarão às finais da Alps Tour School na próxima semana, junto com os isentos Robin Dawson, Mark Boucher e Simon Bryan.

Donnelly terminou em primeiro na fase de qualificação com 68 corridas em sua fase de qualificação de primeira classe no Miglianico Golf & Country Club em Pescara, onde Young usou seu buraco final para chegar à faixa de quatro após 71 corridas. Sukru acertou três corridas abaixo de 68 e foi sexto em seis overs, enquanto Cohen foi oitavo em sete overs após 73 corridas.

