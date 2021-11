Rúgbi: Canadá retorna após derrota por 20-17 para Portugal

LISBOA, Portugal – A tentativa de Manuel Cardoso Pinto de vencer Portugal por 20-17 no Teste Internacional de Rúgbi não voltou ao Canadá no sábado.

No segundo tempo Corey Tomas venceu o Canadá por 17-15 em duas tentativas. Portugal acertou um chute para acertar o zagueiro canadense Pinto antes de deixar a final canadense, antes de lançar um ataque final. George Apocalypse perdeu uma tentativa de conversão das laterais.

Esta será a primeira partida para os canadenses depois de perder a série contra os Estados Unidos, 17º classificado, em setembro, e o Chile, 26º classificado, em outubro, após não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de Rúgbi.

Cole Keith também marcou um try para os canadenses do 23º colocado. Rob Povey adicionou uma mudança.

Outros esforços foram feitos por Thomas Appleton e Rafael Storey para a 19ª colocada equipe portuguesa. Nuno Sousa Guede cobrou pênalti e trocou.

Os canadenses viajam para Bruxelas no próximo sábado para jogar no 28º lugar na Bélgica.

As duas equipas erraram num jogo emocionante na capital portuguesa.

Portugal assume a liderança no Convert Trial da Apple. O Canadá respondeu com um Keith derrubando um zagueiro aos 22 minutos após um offload de Lucas Rumble. Mas Bowie perdeu o que parecia ser uma mudança de rotina, deixando os canadenses perdendo por 7-5.

Os defensores portugueses erraram metade da defesa canadense, mas muitas jogadas boas acabaram lidando com erros.

Portugal aumentou sua vantagem de pênaltis para 10-5 aos 38 minutos.

Portugal fez mais um bom ataque aos 48 minutos, que terminou com um penalty a poucos metros da linha tripla.

Aos 53 minutos, a equipa da casa aumentou a vantagem para 15-5, com Stordy a utilizar uma sobreposição do lado direito para tocar no canto para evitar um ataque a longo prazo. A tentativa de conversão foi rejeitada.

O Canadá reduziu a diferença por 15 a 10 no minuto 68, quando Thomas saiu da linha ofensiva e, em seguida, o pênalti português permitiu que os canadenses se aprofundassem no território adversário.

O Canadá continuou a avançar com os atacantes avançando em direção à linha tripla portuguesa. Outra tentativa de Thomas e uma conversão de Bowie deram ao Canadá uma vantagem de 17-15.

Oito das 15 primeiras corridas do Canadá incluíram o Toronto Arrows, incluindo o capitão Lucas Rumble, e mais duas no banco.

O Canadá já havia vencido todas as quatro partidas contra Portugal.

Mas Portugal, que enviou a Espanha em 20º lugar e a Holanda em 24º para as eliminatórias para a Copa do Mundo no início deste ano, derrotou a Rússia em 22º lugar por 49-26 em julho.

Este relatório da Canadian Press foi publicado pela primeira vez em 6 de novembro de 2021