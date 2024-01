Galaxy S24 supostamente recebe 7 anos de atualizações do Android

Falta menos de uma semana para o lançamento da série Galaxy S24 da Samsung, e uma série de novos vazamentos estão revelando alguns novos recursos, bem como a promessa de atualização reforçada da Samsung.

Uma série de imagens de marketing foram publicadas Por Evan Blass Aparentemente destinado ao uso no varejo, há uma série de novos recursos chegando à série Galaxy S24, que, claro, se concentra na inteligência artificial. Isso inclui o recurso Live Translate anunciado anteriormente para chamadas telefônicas, o uso de IA para melhorar o zoom à noite, bem como o recurso Notes Assist com tecnologia de IA no aplicativo Notes da Samsung.

Além disso, há menção às especificações, que incluem uma tela QHD+ de 6,8 polegadas no Galaxy S24 Ultra que é especificamente descrita como “plana”, uma tela QHD+ de 6,7 polegadas no S24+ e uma tela FHD+ de 6,2 polegadas no S24. Todos os três têm 2600 lúmens. O S24 e S24+ possuem câmeras primárias de 50 megapixels, enquanto o S24 Ultra possui uma câmera principal de 200 megapixels, as duas menores são de alumínio e a Ultra é de titânio.

As duas novas histórias em particular começam com “Circle to Search”, um novo recurso desenvolvido pelo Google.

O “círculo de pesquisa” foi descrito dizendo:

Encontre qualquer imagem, vídeo ou texto na sua tela. Circule, destaque, rabisque ou toque para selecionar o que lhe interessa, sem precisar fazer capturas de tela.

Embora os detalhes não fiquem claros apenas com base nesses vazamentos, eles são Olhar Como se esta fosse uma nova forma de Google Lens. Ele é exibido usando a S Pen, mas não está claro se essa é ou não a única maneira de usá-lo. De qualquer forma, é interessante ver a estreita parceria, especialmente porque o Assistant with Bard também deverá estar disponível na série Galaxy S24.

Além disso, Endereços Android Outros relatórios (além das mesmas imagens que Blass também vazaram) dizem que a Samsung seguirá o exemplo do Google e apoiará a série Galaxy S24 com 7 anos de atualizações do Android.

A empresa atualmente oferece suporte a carros-chefe recentes com 4 anos de atualizações importantes do Android e 5 anos de patches de segurança, mas este relatório afirma que a Samsung fornecerá 7 anos de atualizações importantes. E Patches de segurança. Isso não é surpreendente, visto que essa foi a estratégia do Google com o Pixel 8, mas é bom ver mesmo assim.

O relatório também observa que os recursos do Galaxy AI serão “gratuitos” até 2025, o que significa que a Samsung pode optar por cobrar uma assinatura por alguns desses recursos, mas os detalhes são escassos.

Samsung está programada para lançar a série Galaxy S24 em 17 de janeiro As reservas já estão abertas com um crédito exclusivo de US$ 50 Mediante solicitação prévia.

