Edifício Castilho 203 / ARX Portugal

+28

Descrição do texto fornecida pelos arquitetos. Trata-se de projetar a planta arquitetônica de um edifício residencial de esquina localizado no cruzamento da Rua Castillo com a Padre Antonio Vieira. Até então existia um edifício de escritórios – projectado pelo arquitecto Tomás Tavera – e o novo proprietário decidiu disponibilizar uma nova utilidade, apartamentos, de acordo com os elevados padrões já existentes na zona. Entre outros edifícios, o antigo Hotel Ritz.

O desejo inicial era reciclar parte da estrutura de concreto armado existente e adaptá-la a um plano e arquitetura completamente novos. A lógica lógica vontade programática de acrescentar varandas, bem como a observação através de fiscalizações de que a estrutura construída apresenta deficiências e não cumpre as normas regulamentares em vigor, determinará a demolição de uma grande percentagem da estrutura. Ser profundamente reestruturado, fortalecido e ampliado.

A dimensão da torre justifica-se em grande parte pelo facto de a esquina se situar numa zona com muitos edifícios mais altos do que é comum na cidade, e a sua proximidade com o Parque Eduardo VII ser mais ambiciosa.

Projeto 03

Assumindo esta unidade no ambiente urbano, o edifício deve estar relacionado com a cidade num sentido mais amplo, ou seja, vazios (como na maioria dos edifícios), material (pedra branca) e sublimação de luminosidade e leveza. Lisboa é caracterizada por texturas e superfícies cuja expressão varia com a evolução da luz.

A relação urbana traduz-se também na criação de novas possibilidades de fruição da extraordinária paisagem envolvente que atinge 360 ​​graus nos pisos superiores, quer através da criação de grandes varandas, quer através da abertura de novas aberturas a sul, em direcção ao rio Tejo. O Castelo de São Jorge já foi um cemitério completamente cego.

Seção 02

Por fim, a entrada do edifício, antigamente pela Rua Padre Vieira, foi alterada para a Rua Castilho no sentido do monumental Parque Eduardo VII, tendo sido introduzida uma alteração importante com uma escala mais compatível com o Castilho 203.

Numa pequena escala de definição de linguagem, evitar a ideia de luxo ou extravagância reflete-se em termos de aristocracia e qualidade de design em vários aspectos do projeto. À primeira vista do edifício, o sublime sentido no tratamento das superfícies, desde a escolha dos materiais ao detalhe, pretende-se explorar, não a ideia de decoração, mas o potencial expressivo do material.

Sinais externos desta lógica são o acabamento completo das fachadas em mármore Vila Visosa, a entrada em latão oxidado, as varandas revestidas a alumínio anodizado bronze ou as grandes janelas e portas francesas. No interior, a primeira sinalização situa-se no átrio principal, desenhado por José Pedro Croft, onde o espaço e a obra do artista se conjugam, incorporando a paisagem exterior em jogos perceptivos que captam a atenção dos transeuntes.

Modelo 02

Esta característica é complementada por um trabalho extraordinariamente exigente em termos de detalhe, incluindo o puxador interior da porta principal, o tabuleiro da piscina spa e ainda – diversas peças originais desenhadas para este trabalho – embora o conceito não seja original. Para este edifício – integralidade dos corrimãos exteriores do edifício e apartamentos.

A ideia de escala nobre é também explorada e enfatizada no forte contraste entre a grelha de pedra que define as fachadas com predominância de linhas verticais, e o interior escuro e acolhedor, caracterizado pela madeira e pela utilização de alumínio anodizado bronze escuro. Nas linhas verticais da pedra, a introdução de flautas na sua superfície realça a verticalidade, a elegância e explora a expressão da estrutura mineral da pedra.