AmaWaterways adiciona Portugal à série Soulful Experience: Travel Weekly

AmaWaterways está a expandir o seu programa de cruzeiros fluviais Black Heritage com um novo itinerário em Portugal em 2024.

Portugal será o terceiro destino da série de cruzeiros fluviais Soulful Experience, que oferece itinerários focados na exploração da história negra local e das culturas dos destinos e regiões visitadas durante o cruzeiro.

O Fascinating Touro Soulful Experience de 10 dias será outro cruzeiro terrestre, começando com um pacote terrestre de três noites em Lisboa antes de embarcar no Amadoro para um cruzeiro de sete noites no Touro.

Este itinerário centra-se nos negros e africanos em Lisboa e no Rio Douro, ao mesmo tempo que incorpora aspectos dos itinerários existentes no Douro que se centram na comida e no vinho.

Esta última adição ao Soulful Experience, rebatizada do Soulful Epicurean Experience original para expandir as ofertas da programação, ocorre após o sucesso do Soulful Cruise inaugural que navegou pelo rio Ródano, no sul da França, em agosto.

Com as datas de partida esgotadas regularmente, esta experiência cultural de cruzeiro fluvial continua a ser procurada.

“Nosso primeiro cruzeiro Soulful Experience na França em agosto de 2023 esgotou quase imediatamente, e estamos profundamente comovidos com o feedback maravilhoso de nossos hóspedes e parceiros de cruzeiro e com a demanda por novos iates em 2024”, disse Christine Garst, Vice-Presidente Executiva e CEO . Cofundador da Amawaterways.

Com partida no dia 13 de novembro é a fascinante viagem de ida e volta do Douro Soulful Experience saindo do Porto.

Passeios emocionantes são oferecidos na França, Egito e Portugal.