EAM Jaishankar opera um voo direto entre a Índia e Portugal

O Ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar, ao dirigir-se à diáspora indiana em Portugal durante a sua digressão europeia, destacou a necessidade de conectividade aérea direta entre a Índia e Portugal para expandir as trocas bilaterais.

Senhor. Jaishankar foi acompanhado pelo representante português João Gomez Cravinho durante uma reunião com a comunidade na quarta-feira.

Senhor. Durante a sua intervenção, Jaishankar destacou o contributo de Portugal para o estreitamento dos laços entre a Índia e a União Europeia (UE) e partilhou a transformação em curso na Índia.

“Ele dirigiu-se à comunidade indiana em Portugal. Obrigado por se juntar à FM @JoaoCravinho”, disse o Sr. Jaishankar postou em X.

“Destaca o contributo de Portugal para a promoção de relações mais estreitas entre a Índia e a UE. A cimeira Porto 2021 é um marco. “Reconhecemos a relevância das parcerias de migração e mobilidade no local de trabalho global”, disse ele.

50º aniversário dos laços

“Ele apreciou a necessidade de conectividade aérea direta. Ele compartilhou a transformação que está ocorrendo na Índia, que oferece novas oportunidades de cooperação. Ele instou a comunidade a contribuir para as celebrações do 50º aniversário das nossas relações diplomáticas”, acrescentou.

No dia 1º de novembro, o Sr. Jaishankar discutiu “desafios contemporâneos” e o desenvolvimento dos laços bilaterais com o primeiro-ministro Antonio Costa.

“Estamos a assistir a muita nova energia e actividade em muitos sectores. O comércio e o investimento são uma forte força motriz. As empresas indianas, como as empresas indianas de TI, em particular, deixaram a sua marca em Portugal”, disse Jaishankar na terça-feira, como parte de um comunicado de imprensa conjunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Senhor. Jaishankar disse que o Comité Económico Misto será convidado a acompanhar algumas das discussões mantidas pelos dois líderes e “ver o que podemos fazer em matéria de saúde, medicina, energia renovável”.

“Também discutimos cooperação em segurança, start-ups e inovações. Houve alguma conversa entre nós sobre uma ligação aérea direta porque isso está faltando no relacionamento de hoje”, disse ele.

“Estamos muito confiantes de que os nossos intercâmbios irão expandir-se assim que fizermos progressos nesse sentido. Ambos estamos a colocar muita ênfase no desenvolvimento do turismo, que também crescerá com a conectividade aérea directa.

As duas partes discutiram a implementação do acordo de recrutamento de cidadãos indianos para trabalhar em Portugal.

“Gostaria de dizer que sempre considerámos Portugal como um dos nossos principais parceiros na União Europeia. A primeira Cimeira Índia-UE realizou-se em 2000, sob a Presidência Portuguesa. A primeira Cimeira Índia-UE dos 27 Líderes realizou-se em 2021 sob a Presidência Portuguesa”, disse o Sr. Jaishankar foi citado na declaração conjunta.

“Portanto, estamos muito confiantes no apoio português às nossas negociações de ACL com a UE”, disse ele.

Este é um artigo premium disponível apenas para nossos assinantes. Mais de 250 artigos premium para ler todos os meses

Você esgotou seu limite de artigos gratuitos. Apoie o jornalismo de qualidade.

Você esgotou seu limite de artigos gratuitos. Apoie o jornalismo de qualidade.

X Você estudou {{data.cm.views}} fora {{data.cm.maxViews}} Ensaios Gratuitos.