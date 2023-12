Graças a uma forte aliança entre organizações da sociedade civil e 7 municípios, o Centre Européen de Musique foi lançado em Portugal.

O primeiro centro do Centre Européen de Musique (CEM) – um inovador projecto europeu cultural, educativo e científico sediado em Bougival, perto de Paris, do qual a Europa Nostra é parceira – foi lançado em Portugal no dia 25 de Outubro. O evento decorreu no deslumbrante cenário da biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, Património Mundial da UNESCO. Uma aliança forte entre a CEM Portugal é possível Centro Europeu de Músicachefiado pelo seu presidente George Chaminne, e 7 municípios em Portugal, nomeadamente Braga, Faro, Figueira de Castelo Rodrigo, Grândola, Lisboa, Mafra e Porto. O evento foi organizado pelo Presidente da Câmara de Mafra. Hélder Sousa Silvae com a presença do Secretário Geral da Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic.

O Centre Européen de Musique em Portugal, sediado em Mafra, é anterior à construção dada a relação histórica entre a cidade e a música. Edifício Real de Mafra (Palácio, Basílica, Convento, Jardim Serco e Tabata). A Basílica de Mafra possui os maiores carrilhões do século XVIII do mundo (que estão incluídos no. 7 lista mais perigosa em 2014 e totalmente restaurado em 2020), bem como o único conjunto de seis elementos históricos concebidos para utilização simultânea (dados para o seu restauro Prémio Património Europeu / Prémio Europa Nostra em 2012). Mafra acolherá também o Museu Nacional de Mafra, o Centro de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa e o Arquivo Nacional do Som, fortalecendo assim a ligação musical da cidade.

Embora sediada em Mafra, as atividades e eventos organizados pela CEM Portugal decorrem em todo o país. Co-desenvolvido pela CEM Portugal TerraFoundationUm local cultural português em Lisboa.

George Chaminne Falou sobre o Centre Européen de Musique, com sede em Bougival, e o seu centro em Portugal. “A CEM celebra a música como uma linguagem universal no centro da identidade e dos valores humanitários da Europa. Após 23 anos de dedicação a este programa holístico baseado em Bougival, é muito emocionante lançar o CEM no meu país. Gostaria de agradecer à coligação de cidades que se uniram para implementar o CEM Portugal – de forma exemplar e única na Europa,” ele disse.

Após as observações introdutórias do Diretor do Palácio Nacional de Mafra, Sérgio Gorjoe o prefeito de Mafra, Hélder Sousa SilvaDiretor Artístico da TerraFoundation, Guta Moura Guedese o Secretário de Estado da Cultura de Portugal, Isabel CordeiroEle se dirigiu ao público.

Secretário Geral da Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, concluiu. “Precisamos do poder da música para aprender mais uma vez como viver juntos na Europa e no mundo. Com esta iniciativa, Portugal mostrou-nos o caminho. Vocês, autarcas de sete municípios liderados por Jorge Samin, um grande europeu nascido na cidade portuguesa do Porto, demonstraram a sua estreita ligação a uma Europa da cultura e a uma Europa de valores através da CEM Portugal. Na Europa Nostra, esperamos que muitos sigam o seu exemplo.”

O secretário-geral da Europa Nostra prestou homenagem George Chaminne Helena Vaz da Silva recebeu o Prémio Europeu de Sensibilização Pública para o Património Cultural 2023, em Lisboa, no dia 23 de outubro, pelo seu significativo trabalho na promoção do espírito e da identidade europeia através da música tradicional. Este prestigiado prémio europeu foi criado em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura em colaboração com a Europa Nostra e o Clube Português de Imprenza. Sneška Quaedvlieg-Mihailovic reconheceu o importante papel do Européen de Musique como coordenador das atividades relacionadas com a música no centro. Centro do Património EuropeuUm projeto piloto financiado pela UE, criado por um consórcio de 21 parceiros liderado pela Europa Nostra para ligar as partes interessadas e iniciativas tradicionais em toda a Europa.

Por último, mas não menos importante, o Secretário-Geral da Europa Nostra apresentou brevemente o BEI Publicação 'Salvando o Passado – Moldando o Futuro' Apresentando na capa os carrilhões lindamente restaurados do Palácio Nacional de Mafra, é uma das histórias de sucesso dos 7 projetos mais arriscados geridos pela Europe Nostra e pelo Banco Europeu de Investimento (BEI). Depois de 20 anos de silêncio e de um complexo processo de restauro, os Carrilhões do Palácio Nacional de Mafra foram tocados no dia 2 de fevereiro de 2020, numa memorável cerimónia de abertura com mais de 6.000 pessoas reunidas na praça em frente ao palácio. Desde então, mais de 200 concertos foram realizados nos maiores sinos de carrilhão do século XVIII do mundo.

No evento de lançamento da CEM Portugal “Passarola | Variações musicais passadas e futuras de K.87″ Pedro Emanuel Pereira, Rui Gado E Vitor Joaquim. Adaptado da Sonata K.87 de Domenico Scarlatti, Passarola é o primeiro projeto de pesquisa e criação cultural a fazer parte da Via Scarlatti, uma colaboração entre o CEM e a Terrafoundation. Simboliza o cruzamento entre cultura e ciência, expressando o poder da inovação e a relação dinâmica entre passado, presente e futuro.