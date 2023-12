É possível cavar um buraco no chão e sair pelo outro lado?

Há cinco anos, um mapa interativo popular mostrava onde você apareceria se cavasse na terra.

É um pouco divertido, mesmo que para a grande maioria a resposta seja “em algum lugar do oceano”. Mas será assim? talvez Cavar no chão e sair do outro lado?

Diferentes equipes já tentaram cavar o solo antes. A China começou recentemente a perfurar um buraco de 10.000 metros (32.808 pés) no solo, a tentativa mais profunda de sempre do país. Ao perfurar 10 camadas de rocha, a equipe espera alcançar rochas do período Cretáceo, camada conhecida como sistema Cretáceo, que remonta a 145 milhões de anos.

Embora o buraco seja impressionantemente profundo, não será o buraco feito pelo homem mais profundo na Terra. Esse título vai para o poço Kola Superdeep, na Península de Kola, no noroeste da Rússia. O projeto, que se estendeu de 24 de maio de 1970 até depois do colapso da União Soviética, viu a chegada do ramo mais profundo da cratera. 12.263 metros (40.230 pés) abaixo da superfície.

A equipe descobriu que as rochas subterrâneas eram muito mais úmidas do que esperavam. Antes de o poço ser encontrado, os cientistas acreditavam que a água não penetraria profundamente na rocha. Eles eram antecipando Eles encontraram uma camada de basalto sob o granito do continente, e foi isso que foi encontrado na crosta oceânica. Em vez disso, eles descobriram que sob o granito ígneo havia granito metamórfico. Como a crosta continental era de granito em toda a sua extensão, isso era evidência da tectônica de placas, uma teoria que só existia Começou recentemente Para serem aceitos quando começarem a cavar o poço.

Embora isto pareça muito profundo, o poço Kola Superdeep e a nova equipa na China não estavam nem perto de penetrar na litosfera (crosta) da Terra para alcançar o manto.

A crosta terrestre, em terra, é variável. sobre meio Tem cerca de 30 quilômetros (19 milhas) de espessura, embora possa atingir até 100 quilômetros (62 milhas) sob cadeias de montanhas. Sob os oceanos, não é muito diferente e é, em média, 6-7 quilômetros (3,7-4,3 mils) de espessura. Embora haja menos crosta para perfurar sob os oceanos, adicionar fatores como manter a perfuração estável torna o processo mais fácil Pesadelosamente complexo.

Se você for tentar cavar no solo, espere complicações ainda mais assustadoras, sendo que o principal problema é a dificuldade de entrar no solo Pessoas Moles E extrema pressão e calor.

Doug Wilson, pesquisador geofísico da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, disse: Ciências vivas Para cada 3 metros (10 pés), você adicionará uma atmosfera adicional de pressão (à medida que se move em direção ao coração, e não se afastando dele, é claro). Como você está perfurando cerca de 6.370 quilômetros (3.960 milhas) no centro da Terra, esta pressão se tornará intensa: 1.179.423.669.639.374.797 Hectopascal (hPa) para que a pressão seja precisa, que é a pressão padrão ao nível do mar 1.013 hectopascais.

Como mencionamos em nosso artigo O que mataria você primeiro se você pulasse em um buraco no chão?Nessas pressões, você provavelmente ficará superlíquido, terminando seus dias na sopa.

A temperatura que suas máquinas de perfuração encontrarão provavelmente será intransponível, com uma temperatura central interna de 5.200°C (9.392 graus Fahrenheit). Wilson sugeriu que bombear água constantemente ajudaria a resfriar a broca (mas provavelmente não ajudaria), mas quando você chegasse ao núcleo externo, seria como perfurar um líquido.

Enquanto isso, o núcleo interno é sólido, não por causa das baixas temperaturas, mas por causa da intensa pressão. Embora seu equipamento provavelmente tenha sido melhorado neste ponto, se você conseguir passar por esse núcleo de níquel-ferro, você será brevemente recompensado com a ausência de peso, pois a massa da Terra o puxa uniformemente em todas as direções, antes de continuar até o topo. . o outro lado.

[H/T: Live Science