DNA de polvo revela colapso da camada de gelo da Antártica ‘próximo’

Os cientistas que estudam como as camadas de gelo da Antártica recuaram no passado remoto recorreram a uma abordagem inovadora: estudar os genes dos polvos que vivem nas suas águas frias.

Nova análise Foi publicado quinta-feira na revista Science Ele descobriu que grupos geograficamente isolados de criaturas marinhas de oito membros cruzaram-se livremente há cerca de 125 mil anos, sugerindo um corredor sem gelo durante um período em que as temperaturas globais eram semelhantes às de hoje.

Os resultados indicam Manto de Gelo da Antártida Ocidental Os autores disseram que o sistema WAIS está mais perto do colapso do que se pensava anteriormente, ameaçando um aumento a longo prazo do nível do mar de 3,3 a 5 metros se o mundo não conseguir manter o aumento da temperatura causado pelo homem em 1,5 graus Celsius, o objectivo do Acordo de Paris.

Como biólogo evolucionista com foco em invertebrados marinhos, “eu entendo e aplico o DNA e a biologia como um indicador de mudanças que ocorreram na Antártica no passado”, disse à AFP a autora principal, Sally Lau, da Universidade James Cook, na Austrália.

O polvo Turquet era um candidato ideal para o estudo WAIS, disse ela, porque a espécie é encontrada em todo o continente e informações básicas sobre ela já foram respondidas pela ciência, como sua expectativa de vida de 12 anos e o fato de ter surgido por volta de quatro anos. anos atrás. Há um milhão de anos.

Eles têm cerca de 15 cm de comprimento, excluindo os braços, e pesam cerca de 600 gramas, e põem ovos relativamente poucos, mas grandes, no fundo do mar. Isto significa que os pais devem fazer grandes esforços para garantir que os seus filhos surjam – um estilo de vida que os impede de viajar para longe.

Eles também são limitados por correntes oceânicas turbulentas, ou redemoinhos, em alguns de seus habitats modernos.

Ao sequenciar o DNA dos genomas de 96 espécimes que geralmente eram coletados inadvertidamente como capturas acessórias e depois deixados no armazenamento do museu durante um período de 33 anos, Lau e seus colegas encontraram evidências de rotas marítimas transocidentais da Antártica que antes conectavam as rotas Weddell, Amundsen e Rios Ross. Mares.

A história da mistura genética sugere que o WAIS entrou em colapso em dois pontos distintos – primeiro em meados do Plioceno, entre 3 e 3,5 milhões de anos atrás, no qual os cientistas já estavam confiantes, e a última vez em um período chamado de última era glacial, uma feitiço quente. De 129.000 a 116.000 anos atrás.

“Esta foi a última vez que o planeta esteve cerca de 1,5 graus mais quente do que os níveis pré-industriais”, disse Lau. A actividade humana, especialmente a queima de combustíveis fósseis, aumentou até agora as temperaturas globais em 1,2°C em comparação com o final do século XVIII.

“O ponto de inflexão no futuro colapso do WAIS está próximo.”

Houve alguns estudos antes do novo artigo científico que também sugeriam que o WAIS entrou em colapso em algum momento no passado, mas estavam longe de ser conclusivos devido à resolução relativamente baixa dos dados genéticos e geológicos.

“Este estudo fornece evidências experimentais que sugerem que o WAIS entrou em colapso quando a temperatura média global era semelhante à temperatura atual, sugerindo que o ponto de inflexão para o futuro colapso do WAIS está próximo”, escreveram os autores.

Uma subida do nível do mar de 3,3 metros mudaria radicalmente o mapa do mundo tal como o conhecemos, submergindo zonas costeiras baixas em todo o lado.

Num artigo de comentários, Andrea Dutton, da Universidade de Wisconsin-Madison, e Robert DeConto, da Universidade de Massachusetts, chamaram a nova investigação de “inovadora”, acrescentando que levanta questões interessantes sobre se a história antiga se repetirá.

No entanto, salientam que várias questões-chave permanecem sem resposta – tais como se o anterior colapso das camadas de gelo foi causado apenas pelo aumento das temperaturas, ou se outras variáveis, como a mudança das correntes oceânicas e as interações complexas entre o gelo e a terra sólida, também desempenharam um papel.

Também não está claro se a subida do nível do mar continuará ao longo de milhares de anos ou se ocorrerá em saltos mais rápidos.

Mas tais dúvidas não podem ser uma desculpa para a inacção contra ela Das Alterações Climáticas “Esta última evidência de DNA de polvo empilha outra carta em um castelo de cartas já instável”, escreveram eles.

Últimas notícias sobre gelo na Antártica

O estudo surge cerca de um mês depois de os cientistas confirmarem que O maior iceberg do mundo Ele estava “em movimento” depois de ficar preso no fundo do oceano por 37 anos, sexta-feira. Imagens de satélite recentes mostram o iceberg de mesmo nome A23aEstá agora a mover-se através da ponta norte da Península Antártica e a dirigir-se para o Oceano Antártico, de acordo com o British Antártico Survey.

No início deste mês, a pesquisa foi divulgada Vídeo dramático Eles foram capturados pela tripulação do navio, incluindo imagens de drones que mostraram um grupo de orcas nadando próximo ao enorme iceberg.

O iceberg pesa Quase 1 trilhão de toneladasIsto está de acordo com dados da Agência Espacial Europeia (ESA).

O iceberg, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados (ou 1.500 milhas quadradas), rompeu-se na costa da Antártida em 1986, mas depois fixou-se no Mar de Weddell, informou a BBC. mencionado.

Entretanto, em Outubro, os cientistas revelaram a descoberta de uma vasta e escondida paisagem de colinas e vales esculpidos por antigos rios que foram perfurados. “Parado no tempo” Sob o gelo da Antártica há milhões de anos.

“É uma paisagem inexplorada que ninguém notou”, disse Stuart Jamieson, glaciologista da Universidade de Durham, no Reino Unido, e principal autor do livro. o estudodisse à Agência France-Presse.

A terra abaixo da camada de gelo da Antártida Oriental é menos conhecida do que a superfície de Marte, disse Jamieson.

A área, que se estende por 32 mil quilômetros quadrados (12 mil milhas quadradas), abrigava árvores, florestas e talvez animais.

O gelo veio em seguida e congelou bem na hora, disse Jamison.

