É o paraíso fiscal criptográfico da Europa: insights e lacunas de especialistas

Portugal permanece como um farol para os investidores no setor de ativos digitais com a sua postura favorável aos impostos em relação à criptografia. As leis tributárias exclusivas do país oferecem uma série de benefícios para aqueles envolvidos no mercado de criptografia.

Uma das marcas da lei cripto-tributária de Portugal é a exclusão expressa da tributação sobre transações cripto-criptográficas. Isto permite que o investidor individual negocie livremente sem desencadear eventos tributáveis ​​até que a criptografia seja convertida em moeda fiduciária.

Como minimizar o imposto criptográfico em Portugal

Advogado fiscal português Rodolfo José Santos A lei criptotributária de Portugal para 2023 sugere desenvolvimentos significativos A nova lei introduziu pela primeira vez a definição de criptografia para fins fiscais. Além disso, tinha exclusões importantes, como tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas classificadas como títulos.

A lei distingue entre ações de curto e longo prazo. Posteriormente, incentiva o investimento a longo prazo, isentando de tributação os ganhos de capital sobre criptomoedas detidas por mais de 365 dias. Por outro lado, os ganhos de curto prazo estão sujeitos a uma taxa de imposto de 28% em Portugal.

Santos acredita que a alíquota do imposto é competitiva em comparação com outros países europeus. Especialmente quando se considera o contexto mais amplo de viver e trabalhar em Portugal.

“Portugal oferece uma vantagem significativa em comparação com outras jurisdições. Uma das maiores vantagens é a aparente exclusão de tributação sobre transações cripto-criptográficas, o que permite ao investidor individual negociar sem desencadear eventos de tributação. Agora, ao considerar fatores além dos impostos, tais Quanto ao estilo de vida e ao clima, Portugal compara-se favoravelmente com países como a Itália, que tem uma taxa de imposto mais baixa, de 26%”, disse Santos.

Propriedade e utilização de criptografia em Portugal. Fonte: Estatista

As nuances da lei criptotributária de Portugal estendem-se a uma ampla variedade de atividades. Santos destacou os meandros dos níveis de tributação G, B e E. Explicou como a lei portuguesa tributava atividades como o comércio, a mineração, a armazenagem ou outro tipo de fornecimento de liquidez.

Essas diferenças são importantes para que indivíduos e empresas entendam a conformidade tributária criptográfica precisa.

Categoria G – Ganhos de Capital na Venda de Crypto Token: Nos termos do artigo 10.º do Código Tributário Português, a venda de criptoativos que não se enquadrem na categoria de valores mobiliários é considerada uma mais-valia. Qualquer lucro proveniente da venda destes ativos está sujeito a tributação. A tributação de ganhos de capital é uma abordagem comum em muitas jurisdições e é importante levar isso em conta ao lidar com transações de criptomoedas.

Categoria E – Retorno sobre Capital: Oferta de Ações, Dívida e Liquidez: A categoria E do código fiscal português trata de mais-valias, que incluem atividades como a colocação de ações, a emissão de empréstimos e a disponibilização de liquidez em pools de liquidez. O rendimento de capital é definido como quaisquer benefícios económicos derivados de vários activos, sejam em dinheiro ou em espécie. Esta categoria abrange uma ampla gama de atividades financeiras, e a tributação desses rendimentos geralmente ocorre quando você decide vender os tokens que recebe.

A legislação tributária de Portugal abre a porta para uma estratégia conhecida como coleta de prejuízos fiscais em criptografia. Permite que os indivíduos usem suas perdas criptográficas para ganhos futuros.

Santos enfatizou a vantagem de compensar os impostos sobre ganhos em criptomoedas com perdas de outros investimentos, um recurso que melhora a posição tributária geral dos investidores em criptomoedas.

“Se optar por ser tributado às taxas gerais de imposto em Portugal, pode transportar perdas até cinco anos. Se estiver numa situação em que os seus ganhos em criptomoedas são substanciais, pode usar estrategicamente as suas perdas ao longo de vários anos para reduzir sua carga tributária”, acrescentou Santos.

Isenções de impostos NFT e doações criptográficas

Portugal desenvolveu uma posição clara e favorável, isentando os NFTs de tributação quando negociados por particulares. Porém, Santos apontou o problema que surge quando as transações NFT envolvem tokens de criptomoeda.

Por exemplo, um indivíduo compra um NFT usando criptomoedas. Com o tempo, o valor da criptografia subjacente aumenta, levando a ganhos de capital quando ocorrem vendas de NFT. Uma questão importante surge aqui. “Mesmo que o valor intrínseco do NFT permaneça inalterado, esse ganho é tributável?”

Santos sublinhou a necessidade de clareza no tratamento fiscal de tais transações.

“Esses cenários levantam questões sobre quando e como os ganhos nas interações NFT-criptografia devem ser tributados. A clareza em torno destas questões depende, em grande medida, da forma como as autoridades fiscais escolhem interpretar e abordar estas interações complexas. Por esta razão, os indivíduos e as empresas envolvidas em transações NFT devem estar atentos aos desenvolvimentos regulatórios neste espaço”, sublinhou Santos.

Relativamente às doações em criptomoedas, Santos explicou que embora Portugal esteja sujeito a um imposto de selo de 10%, há exceções para as doações feitas no âmbito de relações familiares específicas. Além disso, ele explorou as comissões cobradas pelos provedores de serviços de criptografia, esclarecendo a comissão de 4% cobrada nas transações facilitadas por esses intermediários.

“Essa comissão de 4% segue certos critérios de elegibilidade”, disse Santos. Notou a sua relevância quando empresas com sede, gestão eficiente ou estabelecimento estável estabelecidas no território nacional de Portugal detêm ativos de criptomoedas depositados.

Além disso, esta estrutura de comissão amplia seu escopo para incluir casos envolvendo prestadores de serviços de criptoativos nacionais e estrangeiros. Estes devem manter “domicílio, domicílio, sede, direção efetiva, sucursal, filial ou estabelecimento estável no território nacional”.

Conformidade com impostos criptográficos

O registo e a conformidade para empresas de criptomoedas em Portugal são fortes. Os processos descritos devem aderir às normas Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC).

Santos explicou as categorias de entidades e pessoas físicas sujeitas a registro. Este último sublinha a natureza relativamente simples do processo de registo de Portugal em comparação com outros países europeus.

Empresas que prestam serviços de transação: Esta categoria inclui empresas envolvidas em facilitar a troca de ativos virtuais ou criptomoedas por moeda fiduciária e vice-versa.

Esta categoria inclui empresas envolvidas em facilitar a troca de ativos virtuais ou criptomoedas por moeda fiduciária e vice-versa. Empresas que oferecem serviços de troca de criptomoedas: Também estão incluídas empresas que prestam serviços de troca de um ou mais ativos virtuais ou criptomoedas.

Também estão incluídas empresas que prestam serviços de troca de um ou mais ativos virtuais ou criptomoedas. Empresas que facilitam trocas de ativos virtuais: Os prestadores de serviços de movimentação e transferência de ativos virtuais ou criptomoedas de um endereço ou carteira virtual para outro (referido como “transferência de ativos virtuais”) estão sujeitos a registro.

Os prestadores de serviços de movimentação e transferência de ativos virtuais ou criptomoedas de um endereço ou carteira virtual para outro (referido como “transferência de ativos virtuais”) estão sujeitos a registro. Empresas que gerenciam ou protegem ativos virtuais: As organizações que gerenciam ou protegem ativos ou instrumentos virtuais que controlam, mantêm, armazenam ou transferem tais ativos, incluindo chaves criptográficas privadas, também devem cumprir estes regulamentos.

Ao discutir as implicações do processo de registo junto do Banco de Portugal, Santos destacou a abordagem diferenciada necessária para a conformidade regulamentar. Salientou que até agora onze empresas sediadas em Portugal concluíram com sucesso o processo de registo. No entanto, nenhuma das principais exchanges de criptomoedas recebeu status de registro.

“Uma das características do processo de registro é a lista detalhada de documentos que devem ser fornecidos. Notavelmente, as empresas de criptografia devem comprovar a origem de todos os fundos utilizados em suas operações para garantir a conformidade com os requisitos legais e regulamentares. Mais importante ainda, todos os documentos devem ser elaborado em português, o que está em linha com o marco regulatório. Enfatiza o compromisso com a conformidade”, acrescentou Santos.

Leia também: Guia definitivo sobre criptografia tributária para 2023

Onde a criptografia é usada? Fonte: Estatista

Olhando para o futuro, Santos previu a harmonização das disposições legais em diversas áreas. Isso inclui novas leis de compartilhamento de dados fiscais criptográficos, regulamentos DAC8 e o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA). Ele também mencionou futuras alterações e novos regulamentos que a comunidade criptográfica deveria estar ciente.

Santos concluiu com insights pessoais sobre como Portugal pode consolidar a sua posição como um país europeu favorável à criptografia e fiscalmente favorável. Ele defendeu a estabilidade, a clareza nas regras tributárias, a simplicidade nos relatórios e na regulamentação regulamentada. Mais importante ainda, comercializar Portugal como um destino favorável à criptografia para atrair investidores e empresas internacionais.

“Como advogado fiscal português, sublinho que a simples prestação de contas é um aspecto fundamental para manter a forte posição de Portugal como um país amigo da criptografia. Evitar a necessidade de os contribuintes reportarem todas as transações é essencial. O feedback que recebi, além de baixas taxas de impostos, continua a destacar isso”, concluiu Santos.