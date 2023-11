Nic von Rupp segue para Aveiro, um dos “últimos grandes segredos do surf” de Portugal

Há muitas coisas incríveis sobre Portugal. As praias são deslumbrantes. A comida é incrível. As pessoas são amigáveis, o clima é ótimo e é rico em cultura. Porém, para os surfistas, as ondas são um dos maiores atrativos do atrativo. Nic von Rupp explora mais em seu próprio país do que qualquer outra pessoa Série do YouTube, Portugal consecutivo. Em seu último vlog, ele sai um pouco do caminho e vai para Aviro.

Não é o primeiro lugar em que se pensa quando se pensa em surfar em Portugal, mas com as suas ondas limpas e linhas relativamente vazias, é uma surpresa. sucessivamente Portugal não é só ondas. É um programa de viagens centrado no surf.

“É novo Portugal consecutivo “O passeio leva Nick através do pitoresco estuário de uma reserva natural nacional conhecida como Ria de Aveiro, e através da bela arquitectura da cidade e dos seus canais pitorescos que lhe valeram o apelido de ‘Veneza Portuguesa’”, escreveu a equipa de van Roop. Senhor. Van Froth explora um dos últimos segredos mais bem guardados do surf em Portugal, descobrindo os picos de praia perfeitos onde ninguém mais está.”

Nick é acompanhado no episódio por Joaquim Chaves, um Charger local que tem recebido alguns elogios. “Acho que Aviro não é conhecido pelo surf, mas não é porque não há ondas”, diz Nick. Durante o dia na praia há ondas enormes aqui. Existem muitos beach breaks em oferta, com alguns dos melhores beach breaks de Portugal.