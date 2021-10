Dúvidas sobre se a Rússia vai bombear mais gás para a Europa, conforme prometido

Um trabalhador ajusta a válvula do gasoduto na estação de compressão Gazprom BGSC Slavyanskaya, o ponto de partida do gasoduto Nord Stream 2, em Ust Luga, Rússia, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021.

LONDRES – O inverno ainda não chegou e a Europa já vive uma crise no mercado de gás com aumento da demanda e oferta limitada, pressionando os preços na região.

Então, quando o presidente russo, Vladimir Putin, interveio na quarta-feira, oferecendo-se para aumentar o fornecimento de gás russo à Europa, os preços regionais do gás (que estão subindo 500% até agora este ano) despencaram e os mercados deram um suspiro de alívio.

Os analistas de mercado logo suspeitaram que a oferta para aumentar o fornecimento para a Europa provavelmente tinha o objetivo de pressionar a Alemanha a certificar o gasoduto Nord Stream 2 (que transportaria o gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico) para uso, enquanto a Rússia aguarda o regulador de energia da Alemanha. autorizou a construção do gasoduto de US $ 11 bilhões, um processo que pode levar vários meses.

Especialistas alertaram que a oferta da Rússia mostrou que a Europa está cada vez mais vulnerável à capacidade de Moscou de ligar e desligar o fornecimento de gás quando deseja.

Embora a aparente generosidade da Rússia possa ter proporcionado algum alívio aos mercados de gás, analistas notaram que a Rússia pode nem mesmo ser capaz de cumprir suas promessas de fornecer mais.

“Os comentários do Sr. Putin parecem ter proporcionado algum conforto ao mercado. No entanto, se esses suprimentos adicionais de gás dependem ou não de uma aprovação rápida do Nord Stream 2 pode não ser o principal problema”, Adeline van Hout, analista para Europa do Economist Unidade de Inteligência, disse em uma nota de quinta-feira.