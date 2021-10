Futuros da Dow: relatórios de empregos são fundamentais para a recuperação do mercado com sinais de compra rápida dos líderes; Sem Tesla Cybertruck no próximo ano

Os futuros da Dow subiram na noite de quinta-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com a reunião de acionistas da Tesla em andamento e o relatório de empregos de setembro. A oferta de alta do mercado de ações foi forte na quinta-feira, mas os principais índices recuaram de seus níveis principais, enquanto o volume diminuiu.







X









Resumindo: a correção do mercado de ações permanece. Sexta-feira pode ser um dia crucial, já que o relatório de empregos de setembro deve ser divulgado antes da inauguração.

mar ltd (eu sei), Ford Motor (F), Micro dispositivos avançados (AMD) E Zscaler (ZS) estavam entre um grande número de ações emitindo sinais de compra. SE Stocks, AMD Stocks e ZS Stocks Crash linhas de tendência Eles também usavam desde as linhas de cinquenta dias. O estoque da Ford desocupou a alça que estava parcialmente baixa para ser responsabilizada ponto de compra.

Os investidores também devem ficar de olho nas ações da Microsoft, nvidia (NVDA) e Google Parent o alfabeto (O Google) Essas três ações de qualidade institucional estão de volta às suas séries de 50 dias porque seguem as regras. Se eles puderem empurrar, isso salvará as primeiras entradas. Se eles forem rejeitados, podem ser shorts.

enquanto, Tesla (TSLA) mantém Reunião anual de acionistas Quinta-feira à tarde em sua nova fábrica perto de Austin, Texas. Elon Musk confirmou que não haverá Tesla Cybertruck ou quaisquer outros novos modelos no próximo ano. Ele também indicou que 4.680 células de bateria ainda não estão prontas.

As ações da Tesla caíram da noite para o dia após fecharem em seu melhor fechamento em quase oito meses.

Reunião de acionistas da Tesla vem como uma notícia recente de Motores gerais (GM), Lucid Motors (LCID), Rivian Cars Ela sugere que isso poderia minar a posição invejável de Tesla, enquanto a Ford também está avançando em carros elétricos. Além da Ford, a GM brilhou uma entrada antecipada da seqüência de 200 dias. O estoque LCID opera em uma alça na base inferior.

O estoque da Tesla está em execução IBD Leaderboard, junto com Microsoft (MSFT), Ações do Google, AMD e Nvidia. O estoque da AMD está em alta SwingTrader. Microsoft e Google compartilham trabalho Líderes de longo prazo do IBD. Google e ZS estão em defeito 50, que contém vários nomes executáveis ​​no momento.

O vídeo incluído neste artigo analisou o estoque da AMD, Zscaler e ebay (ebay), e analisou uma sessão interessante.

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

Relatório de empregos

Economistas esperam que o relatório de empregos de setembro mostre um aumento na folha de pagamento não agrícola de 475.000, com a taxa de desemprego caindo para 5,1%.

Os investidores vão querer ver uma recuperação no emprego de 235.000 empregos em agosto, para mostrar que a recuperação econômica está no caminho certo. Mas a contratação muito rápida pode elevar os rendimentos do Tesouro drasticamente e aumentar as expectativas de um declínio mais rápido dos títulos do Fed.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,2% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

O relatório de empregos será lançado às 8h30 horário do leste dos EUA. Isso quase certamente irá balançar para os futuros do Dow Jones e os rendimentos do Tesouro, e pode levar algum tempo antes que o mercado decida se o relatório de empregos é de alta ou de baixa.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

O mercado de ações começou uma forte alta, mas recuou um pouco em relação às altas do dia.

Os líderes democratas do Senado concordaram com a oferta do líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, de alívio da dívida de curto prazo, enquanto os legisladores continuam a trabalhar nos detalhes. A medida deve ser aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes e assinada pelo presidente Joe Biden para evitar o calote do governo.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,8%. O Nasdaq Composite avançou pouco mais de 1%. Spread Russell 2000 de pequena capitalização em 1,6%

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cinco pontos-base para 1,57%, o ponto mais alto desde meados de junho.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) até 1,1%, enquanto o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ajuste) estourou 2,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) avançou 1,2%, sendo a MSFT a principal participação. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) também adicionou 1,2%, com ações da Nvidia e os principais componentes da AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) recuperou 1,7% e o US Global X Infrastructure Development ETF (berço) 1,1%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avançam 1,8%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) até 0,8% e o ETF de seleção financeira SPDR)XLF) 0,6%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) aumentou 2,4% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 2,5%. As ações da Tesla ainda são o primeiro lugar nos ETFs da ARK Invest, mas Cathie Wood vendeu uma grande participação nas ações da TSLA da ARK no mês passado.

As 5 principais ações chinesas para assistir agora

Reunião de acionistas da Tesla

A reunião de acionistas da Tesla começou às 17h30 ET.

Um funcionário da Tesla disse que a fabricante de carros elétricos tem como meta vendas de 20 milhões de veículos em 2030. Para uma perspectiva, as vendas globais de carros alcançaram 77,5 milhões em 2019, antes do coronavírus e da escassez de chips nos últimos dois anos. A Tesla está mudando sua sede para Austin, Texas. Mas o CEO Elon Musk disse que a Tesla ainda tem como objetivo aumentar significativamente a produção em sua fábrica em Fremont, Califórnia.

Musk disse que a meta é iniciar a produção do e-truck no final de 2022, com o semi-caminhão e a torradeira chegando em 2023. Não é muito diferente do que já se sabia. Isso significa que nenhum carro novo será entregue no próximo ano, sem novos mercados significativos para seus produtos existentes.

Musk disse que a produção de 4.680 baterias pode ocorrer na fábrica de Austin no próximo ano, indicando que alguns problemas técnicos permanecem. Colocar essas 4.680 baterias – com especificações prometidas e economia de custos – em produção em massa é a chave para tornar o Tesla Cybertruck, Semi e Roadster viáveis.

Musk tweetou na quinta-feira que a Tesla vai começar a lançar seu programa FSD Beta para proprietários de carros totalmente autônomos na sexta-feira à meia-noite, com 1.000 motoristas começando diariamente com impressionantes pontuações de segurança em um teste recente. Oferecendo alto risco e alta recompensa. Se o lançamento do FSD Beta for bem, pode aumentar a receita da Tesla e refinar suas credenciais de assistência ao motorista. Mas se os motoristas reclamarem sobre o sistema Tier 2 ainda em andamento, ou se houver uma série de acidentes, a reação pode ser severa.

No sábado, a Tesla realizará um evento em sua fábrica inacabada perto de Berlim. O CEO Elon Musk fez comentários neste verão que a produção proposta poderia começar em outubro, mas a fábrica pode não abrir até 2022.

Tudo isso vem dias depois que a Tesla anunciou a entrega de 141.300 veículos elétricos no terceiro trimestre, outro número recorde de visualizações.

As ações perderam uma fração durante a reunião de acionistas da Tesla.

As ações da Tesla subiram 1,4 por cento para 793,68 na quinta-feira, seu melhor fechamento desde o final de fevereiro. Isso ainda está na faixa de 764,55 pontos de compra.

Concorrentes da tesla

A Tesla está em alta, com entregas recordes novamente e enorme poder de precificação durante a crise automotiva global. É possível que os estoques de carros elétricos da Tesla nos EUA em um futuro próximo prometam aumentar as margens de lucro.

Mas o cenário competitivo está mudando drasticamente, especialmente nos Estados Unidos

Rivian começou a entregar a R1T, a primeira de várias picapes elétricas que vão vencer o Tesla Cybertruck do mercado. A General Motors, que lançará seu Hummer EV de última geração este ano, disse na quarta-feira que planeja revelar seu sistema de assistência ao motorista “Ultra Cruise” altamente avançado para os clientes em 2023, já que também vai para a robótica com sua unidade de cruzeiro.

Rivian lançará seu grande R1S SUV antes do final do ano, enquanto o GM Lyriq deve ser lançado na próxima primavera, ambos enfrentando o Tesla Model X, que viu as vendas e a produção diminuírem.

A Lucid Motors começará a entregar o Lucid Air este mês. O sedan de luxo Lucid Air tem um alcance de 520 milhas que excede em muito até mesmo o Tesla Model S Plaid.

Não apenas esses modelos e ofertas específicas fornecerão concorrência à Tesla – junto com dezenas de outros modelos EV até 2022 – mas também podem corroer a posição pública da Tesla como proprietária dos veículos elétricos e da tecnologia automotiva mais recentes.

Musk pode sentir a necessidade de abordar esses concorrentes em ascensão e responder às ambições autônomas da GM e às várias escavações em Tesla.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Análise de aumento de mercado

A tentativa de mercado de ações deu mais um passo positivo. Mas os ganhos do preço do índice no final não foram fortes o suficiente, enquanto o volume de negócios na Bolsa de Valores de Nova York e Nasdaq diminuiu na quarta-feira. Então não era para o Dow Dia de seguimento Confirmou sua tentativa de reunir no quinto dia. O Nasdaq e o S&P 500, no terceiro dia de suas tentativas de subida, serão elegíveis para dias de acompanhamento a partir de sexta-feira.

Enquanto isso, os principais indicadores atingiram a resistência em níveis-chave. O Dow Jones Industrial Average atingiu a resistência em torno da média móvel de 50 dias. O S&P 500 ficou acima da linha de 21 dias, mas também recuou um pouco mais perto da marca dos 50 dias. Os índices Nasdaq Composite e Nasdaq 100 atingiram a resistência na linha de 21 dias.

Os baixos ganhos de volume e as batidas de resistência na quinta-feira indicam que grandes instituições estão segurando a recuperação do mercado de ações. Isso não é surpreendente com o relatório de empregos disponível. Um relatório de empregos bem recebido pode ser o impulsionador de um grande avanço, mas também pode ser um grande retrocesso.

Do ponto de vista das empresas, a recuperação do mercado parece saudável. Há um número que pisca para sinais de compra e geralmente rebate o suporte principal ou quebra as linhas de tendência, mas esses ganhos podem ser revertidos rapidamente se a tentativa de alta do mercado vacilar.

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

O que você está fazendo agora

Como a recuperação do mercado de ações continua a mostrar sinais positivos, os investidores podem optar por aproveitar algumas oportunidades de compra deliciosas. Mas se você fizer isso, é melhor manter a exposição relativamente leve e usar pequenos intervalos.

Além disso, não há nada de errado em não tomar nenhuma ação até que a recuperação do mercado seja confirmada. Se a alta do mercado tiver um dia seguinte e continuar por várias semanas ou meses, você terá muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Se a reunião desaparecer depois de alguns dias, você provavelmente ficará feliz por ter ficado do lado de fora.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Obtenha as próximas ações vencedoras com MarketSmith

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações, ferramentas e análises do IBD Premium hoje

Inscreva-se no canal IBD no YouTube para vídeos ao vivo e conteúdo educacional

Acompanhe o movimento diário do mercado de ações com o panorama geral