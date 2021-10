Gigante bancário americano com mais de $ 8.600.000.000.000 em ativos de custódia lança serviço de armazenamento Bitcoin

Um gigante bancário dos EUA com mais de US $ 8,6 trilhões em ativos sob custódia e gestão está agora expandindo seus serviços para Bitcoin (BTC).

Um banco dos EUA está oferecendo agora a gestores de investimentos institucionais com fundos privados nos EUA ou nas Ilhas Cayman um serviço de custódia para bitcoin, de acordo com uma empresa. Comunicado de imprensa.

O banco também afirma que planeja lançar serviços de custódia para outros ativos criptográficos no futuro.

O Crypto gigante New York Digital Investment Group (NYDIG) atuará como o primeiro “subcustodiante de criptomoedas” na rede de provedores do banco dos Estados Unidos. NYDIG é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros com foco em Bitcoin, subsidiária da empresa de gestão de investimentos Stone Ridge Asset Management.

Gunjan Kedia, vice-presidente de gestão de fortunas e serviços de investimento do US Bank, diz que o interesse dos investidores em criptomoedas e a demanda pelos serviços de fundos do banco exigiram a mudança.

“Nossos clientes de fundos e custodiantes institucionais aceleraram seus planos para oferecer criptomoeda e, em resposta, tornamos uma prioridade acelerar nossa capacidade de oferecer serviços de custódia …

O ambiente é complexo, com um cenário regulatório em evolução e plataformas de tecnologia emergentes. Nossos clientes estão procurando uma oferta de serviço que esteja em conformidade com os padrões excepcionais do Bank of America para qualidade e gerenciamento de risco. “

