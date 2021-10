Dow Jones Index Futures: a Apple lidera a recuperação do mercado, com Bitcoin e Tesla próximos de altas; Principais visualizações para assinantes da Netflix

Os futuros do Dow subiram na terça à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com foco nos ganhos da Netflix. A recuperação do mercado de ações continuou a se mover em direção a máximos recordes na terça-feira, mesmo com os rendimentos do Tesouro atingindo novos máximos. Uma maçã (AAPL) ajudou a impulsionar o amplo avanço, enquanto o Bitcoin atingiu níveis recordes com o surgimento do ETF de futuros do Bitcoin.







X









Netflix (NFLX), cirúrgico intuitivo (ISRG) E companhias aéreas Unidos (UALOs ganhos após o fechamento são relatados. Chip Equipment Giant ASML (ASML) relatórios de ganhos bem cedo na quarta-feira, com pares L pesquisa (LRCX) após o fechamento.

As ações da NFLX caíram ligeiramente, apesar do crescimento de assinantes da Netflix e da orientação excedendo as expectativas. As ações da ISRG caíram depois que o fabricante de sistemas cirúrgicos robóticos liderou por pouco o caminho.

As ações da ASML subiram 1,6% na terça-feira, para fechar na linha de 50 dias, enquanto trabalhava uma nova consolidação.

Lucros da Tesla iminentes

enquanto, Tesla (TSLA) na quarta-feira, após anunciar entregas recordes no terceiro trimestre no início deste mês. As ações da TSLA caíram 0,7% para 864,27 na terça-feira, interrompendo uma sequência de vitórias de seis sessões consecutivas. A gigante dos veículos elétricos está se aproximando de níveis recordes, estendendo-se dos pontos de compra anteriores, uma vez que trabalha em seu nono ganho semanal consecutivo. Embora uma pausa seja benéfica para as ações da Tesla, ela fecha rapidamente no ponto de compra de 900,50 de uma posição longa e profunda. base do copo, para mim Análise MarketSmith.

Com o Tesla subindo, Os concorrentes de EV da China também estão melhorando. EV gigante Globalismo (eu vou) ele está dentro Área de compras em níveis recordes. Iniciantes Exping (XPEV) E Lee Otto (No) as primeiras entradas apareceram.

O estoque da Tesla está em execução IBD Leaderboard. O estoque ASML está em execução Líderes de longo prazo do IBD.

O vídeo incluído neste artigo discute o movimento do mercado na terça-feira, bem como as ações da Apple, Olaplex (OPLX) E Propriedades industriais inovadoras (IIPR)

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

Bitcoin ETF estreia

Estratégia ProShares Bitcoin ETF (Beto) pela primeira vez na terça-feira. Beto, Futuros de ETF sobre bitcoin, 4,85% para 41,94, de 40 preços de referência. Enquanto isso, o preço do bitcoin subiu 4% em relação às 24 horas anteriores para mais de US $ 64.000. Ele está se aproximando de um máximo histórico de $ 64.888,99.

Peça da Rainha (Moeda) subiu 4,2% na terça-feira, para uma alta de seis meses. Site de rede social do Facebook (FBA troca de criptomoedas está aproveitando sua carteira digital Novi. Maratona de Acervos Digitais (Mara) em 4,8% e Motim Blockchain (tumulto) aumentou 3,5%. caixa bitcoin em tons de cinzaGBTC) saltou 6,9%. A escala de cinza oferece a conversão do preço à vista de GBTC para Bitcoin ETF.

Mas as ações da SI caíram 13%. Silvergate Capital (E), um banco de criptografia, derrotou os observadores de lucros na manhã de terça-feira e relatou ganhos sólidos em ativos digitais.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,1% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​do mercado de ações no IBD Live

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações começou com pequenos ganhos e melhorou gradualmente. O amplo avanço veio apesar do rendimento do Tesouro de 10 anos subindo 5 pontos base para 1,635%, atingindo uma alta de quatro meses.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,6% na terça-feira negociação no mercado de ações. Os índices S&P 500 e Nasdaq Composite aumentaram 0,7%. A pequena capitalização Russell 2000 avançou 0,4%.

As ações da Apple subiram 1,5% para 148,76, recuperando sua média móvel de 50 dias e suporte para os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Esta pode ser uma entrada antecipada para o estoque de AAPL, uma vez que constrói o lado direito do base plana. Mas os ganhos da Apple vencem na próxima semana. A Apple tem um oficial ponto de compra de 157,36.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) subiu 0,3%, enquanto o IBD Breakout Opportunities ETF (Innovator)ajuste) também subiu 0,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) oferecem 0,9%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) aumentou 1,1%. O estoque da ASML é a principal propriedade da SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Redução de 1,9%, Global X US Infrastructure Development ETF)berço) subiu 0,1%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) renunciou a 0,25%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) por 1,1% e o ETF de Seleção Financeira SPDR)XLF) avançam 1%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) subiu 2,2%, voltando acima da linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) saltou 3,4% e também começou a se recuperar. As ações da Tesla continuam a ser o ETF ARK Invest número um. As ações COIN são detidas por vários fundos ARK.

As 5 principais ações chinesas para comprar e assistir

Assinantes da Netflix

Ganhos da Netflix Foi melhor do que o esperado, pois os ganhos estavam em linha. Os assinantes da Netflix cresceram 4,38 milhões, superando as expectativas de 3,78 milhões. A gigante do streaming espera 8,5 milhões de novos assinantes no quarto trimestre, um pouco acima do consenso.

As ações da Netflix perderam mais de 1% no comércio estendido. As ações da NFLX subiram 0,2% para 639 na terça-feira, consolidando nas últimas sessões acima do território de compra.

Lucros cirúrgicos intuitivos

Lucros cirúrgicos intuitivos As visualizações lideram por uma margem estreita, com as ações da Vinci crescendo 20% no trimestre.

ISRG caiu ligeiramente no comércio ampliado. As ações subiram 1,2%, para 336,30, na terça-feira, depois de cruzar brevemente a linha de 50 dias e a linha de tendência. Um movimento acima da alta de terça-feira de 345,16 pode fornecer uma entrada antecipada para Intuitive Surgical. O estoque ISRG tem uma entrada plana de 362,40.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações mostra uma força real. O S&P 500 e o Nasdaq Composite estenderam suas sequências de vitórias para cinco dias. O Dow Jones e o S&P 500 estão dentro de 1% dos máximos históricos e o Nasdaq está abaixo de 2% dos máximos históricos.

Uma série de ações de primeira linha ultrapassou os pontos de compra oficiais na terça-feira, incluindo Serviço agora (Atualmente) E Enfase de energia (ENPH), embora as entradas anteriores possam ter sido melhores.

A liderança de mercado é relativamente ampla, com software, chips, financeiro, transporte e energia entre os setores indo bem. As ações da Apple e até do Facebook estão se recuperando, voltando à liderança da gigante da tecnologia Microsoft (MSFT) e Google Parent o alfabeto (O Google)

O aumento dos rendimentos do Tesouro de 10 anos ajudou a desencadear uma correção do mercado algumas semanas atrás, e a recuperação do mercado de ações ganhou força com a queda dos rendimentos do Tesouro. Portanto, é encorajador ver a recuperação do mercado, e as ações em crescimento em particular, continuando a avançar com os rendimentos de 10 anos atingindo uma alta em quatro meses.

Se o rendimento do Tesouro de 10 anos continuar a subir acentuadamente ao longo de vários dias, a recuperação do mercado pode facilmente ficar sob pressão ou pior. Portanto, vale a pena assistir.

Você quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente SwingTrader

O que você está fazendo agora

Os últimos dias foram um bom momento para comprar ações de primeira linha e, de modo geral, eles têm trabalhado. Ainda há uma série de ações interessantes dentro ou perto das áreas de compra, incluindo ações da Apple.

Mas não compre um estendido. Algumas das principais ações parecem ter se estendido, algumas até dentro das faixas de compra tradicionais, mas foram acionadas vários dias após o surgimento das primeiras entradas. Com o índice Nasdaq subindo por cinco sessões consecutivas e todos os principais índices se aproximando de máximos recordes, não seria surpreendente ver o mercado de ações se recuperando ou recuando temporariamente.

Também não seria surpreendente ver pelo menos uma modesta rotação do setor continuando. Portanto, certifique-se de que seu portfólio não esteja muito concentrado em um determinado setor.

Se você quiser adicionar exposição geral ou setorial, os ETFs são uma maneira de fazer isso sem tentar escolher vencedores ou perdedores específicos.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: desbloqueie as listas de ações, ferramentas e análises do IBD Premium hoje

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD