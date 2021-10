A crise imobiliária da China pode ameaçar o crescimento em 2022. Pequim sem controle

O PIB do país cresceu pelo ritmo mais lento no último trimestre do ano, expandindo-se apenas 4,9% em relação ao ano anterior. Na comparação com o trimestre anterior, a economia cresceu apenas 0,2% no período de julho a setembro – um dos trimestres mais fracos desde que a China começou a registrar esses recordes em 2011.

As interrupções decorrentes da crise do transporte marítimo global e da enorme crise de energia contribuíram para a desaceleração.

Atrasos de remessa e estoques crescentes na China afetaram os fabricantes menores, que agora estão sem dinheiro, levando a pedidos perdidos e cortes de produção. A produção da fábrica caiu em grande parte devido à falta de energia, como resultado da crescente demanda por combustíveis fósseis que atingiu o esforço nacional para reduzir as emissões de carbono.

Mas algumas das maiores preocupações com o crescimento agora estão se espalhando para o setor imobiliário, que tem sido atormentado por problemas de energia juntamente com uma iniciativa do governo para conter o endividamento excessivo.

As atividades relacionadas ao setor imobiliário – incluindo a produção de cimento e ferro – registraram contrações acentuadas no mês passado, assim como as vendas de imóveis e novos projetos de construção. Isso levou a um menor investimento imobiliário, que se contraiu em setembro pela primeira vez desde março de 2020. Quarta-feira, Escritório Nacional de Estatísticas Ele anunciou que os preços médios das casas em 70 grandes cidades caíram ligeiramente em outubro em relação ao mês anterior. O Goldman Sachs estimou o declínio mês a mês a uma taxa anualizada de 0,5%, o primeiro declínio desde abril de 2015. Embora a crise de energia sem dúvida tenha afetado fortemente o setor imobiliário, a repressão de Pequim também está lançando uma sombra. Temendo que o mercado imobiliário ficasse superaquecido, o governo no ano passado começou a exigir que os incorporadores reduzissem seus níveis de endividamento. Ele também prometeu domar os preços descontrolados das residências. Desde então, empresas como o conglomerado Evergrande têm lutado com problemas significativos de endividamento, levantando preocupações sobre os riscos de contágio para o setor e a economia em geral. Parece improvável que Pequim faça muito para aliviar suas rígidas restrições ao setor imobiliário, de acordo com economistas do Société Générale – "provavelmente porque eles estão atribuindo a maior parte da culpa à crise de energia, que agora diminuiu, mas não foi resolvida". "Em nossa opinião, a habitação é fundamental e nada parece substancial no curto prazo para mitigar o lado negativo", escreveram Wei Yao e Michelle Lam em um relatório na segunda-feira. Eles acrescentaram que há "um consenso muito forte entre os legisladores de que a habitação é a causa raiz de muitos dos problemas estruturais da China". A retração no setor imobiliário quase certamente continuará a pesar sobre o crescimento econômico. Bancos e empresas de pesquisa já reduziram suas projeções para o PIB da China neste ano e no próximo, temendo riscos crescentes de uma desaceleração severa provocada pelo setor imobiliário. Por exemplo, a Oxford Economics reduziu sua previsão de crescimento do quarto trimestre de 5% para 3,6%. A empresa cortou recentemente sua previsão de PIB para 2022 de 5,8% para 5,4%, principalmente devido a preocupações com o setor imobiliário, escassez de energia e o vírus Covid-19. “As apostas são altas na gestão de uma desaceleração imobiliária”, escreveu Louis Koig, chefe de economia da Ásia na Oxford Economics, em um relatório na quarta-feira. Ele acrescentou que a “pegada econômica relativamente grande” do setor imobiliário da China – que compreende cerca de um quarto do PIB – significa que mesmo uma desaceleração gradual ou “controlada” poderia afetar “significativamente” a economia. A repressão às moradias é o "principal desafio de longo prazo" que a China enfrenta, de acordo com Aidan Yao, economista-chefe emergente para a Ásia da AXA Investment Managers. Ela reduziu sua previsão de crescimento do PIB este ano de 8,5% para 7,9%, em parte devido à posição firme de Pequim sobre o controle da dívida no mercado imobiliário e em outros lugares. Enquanto isso, ele vê alguns riscos negativos em sua previsão para 2022 de crescimento de 5,5%. O desejo do presidente chinês Xi Jinping de dominar o mercado imobiliário não é segredo. Em 2017, ele declarou que "morar é para viver, não para especular". Mas a repressão de Pequim ganhou impulso adicional durante a pandemia do coronavírus, quando o governo ficou preocupado com o fato de que muito dinheiro barato estava inundando um setor que já era muito usado. Esta preocupação levou as autoridades a obrigar os desenvolvedores no ano passado a reduzir seus níveis de dívida. Este ano, Xi aumentou as promessas de cobrir o que ele vê como uma crescente lacuna de riqueza, dizendo que “prosperidade compartilhada” será uma prioridade do governo. Essa promessa se refletiu em regras mais rígidas para todos os tipos de indústrias, incluindo tecnologia e outros tipos de empresas privadas. Mas também é evidente no setor imobiliário, onde a mídia estatal chinesa culpa os altos preços das casas por exacerbar a desigualdade de renda. À medida que tudo isso se desenrola, a crise de liquidez piorou entre as empresas mais fracas do setor imobiliário. Evergrande – o desenvolvedor mais endividado da China – Ele repetidamente deixou de pagar os juros e alertou que poderia ficar inadimplente. A crise da empresa abalou os investidores globais nas últimas semanas, que temem que a falência de Evergrande possa levar a um efeito dominó. Outras empresas imobiliárias, incluindo Fantasia Holdings e Modern Land, já indicaram que estão lutando para pagar suas dívidas. As autoridades chinesas tentaram dissipar as preocupações sobre Evergrande. O Banco Popular da China disse na sexta-feira que a empresa administrou mal seus negócios, mas que os riscos para o sistema financeiro são "controláveis". Yao, da AXA Investment Managers, disse que é improvável que Pequim mude o curso em termos de regulamentação. "O fato de Pequim suportar a dor de curto prazo das medidas que promovem a sustentabilidade de longo prazo foi uma grande surpresa para o mercado, que prevê um crescimento explosivo para 2021", disse ele. Afinal, a repressão à tecnologia eliminou mais de US $ 1 trilhão do valor das principais ações chinesas em todo o mundo, mas também não diminuiu. Yao acrescentou que embora possa haver um “ajuste mais fino” das políticas do mercado imobiliário, ele não vê uma “reversão na postura de aperto geral”.

