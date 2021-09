Dow Jones caiu 300 pontos enquanto a confiança do consumidor diminui

nós Notas de dinheiro Os indicadores estavam sob pressão na terça-feira, Reserva Federal O presidente Jerome Powell expressou preocupação com a inflação após uma queda acentuada na confiança do consumidor.

O Dow Jones Industrial Average caiu 360 pontos, ou 1,03%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram 1,44% e 2,03%, respectivamente.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % Eu: DJI Médias Dow Jones 34552,88 -316,49 -0,91% SP500 Standard & Poor’s 500 4379,81 -63,30 -1,42% I: COMP Índice Composto Nasdaq 14645.322861 -324,65 -2,17%

Powell disse ao Comitê Bancário do Senado na manhã de terça-feira que a inflação é maior e mais prolongada do que o esperado e que o banco central usará as ferramentas disponíveis, se necessário.

Os comentários do presidente do Fed vieram logo após o Conference Board anunciar que a confiança do consumidor caiu para 109,3 em setembro, de 115,2 revisados ​​em alta em agosto. A leitura, que era a mais baixa desde fevereiro, foi inferior aos 114,5 esperados por analistas ouvidos pela Refinitiv.

A venda de títulos do Tesouro dos EUA continuou, com o rendimento da nota de 10 anos subindo 5 pontos base para 1,54% e estava em vias de fechar em seu nível mais alto em mais de três meses.

Em ações, as instituições financeiras, que se beneficiam de uma curva de rendimento mais acentuada, tiveram um desempenho superior.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % bode Bank of America Corp. 43,49 +0,23 + 0,54% CFG Citizens Financial Group (Rhode Island) 47,58 +0,48 + 1,02% NS CITIGROUP, INC. 72,28 -0,01 -0,02%

Enquanto isso, grandes ações de tecnologia, como a Apple Inc. e Microsoft Inc. e Amazon Inc. , já que retornos mais altos são negativos para nomes de crescimento.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % AAPL APPLE Corporation, INC. 143,15 -2,22 -1,53% MSFT MICROSOFT CORP. 285,89 -8,28 -2,81% AMZN AMAZON.COM, INC. 3.332,62 -73,18 -2,15%

As ações de empresas petrolíferas como Cabot Oil & Gas Corp e Diamondback Energy Inc. subiram. e Kinder Morgan Inc. O petróleo bruto West Texas Intermediate saltou 18 centavos para US $ 75,63 o barril.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % COG Cabot Oil and Gas Company. 22,50 +0,43 + 1,97% presa DIAMONDBACK ENERGY, INC. 94,58 -0,91 -0,95% KMI Kids Morgan, Inc. 17.02 +0,07 + 0,38%

A Ford Motor Company e o parceiro de baterias da Coreia, SK Innovation, irão Investimento de 11,4 bilhões de dólares construir uma fábrica de montagem elétrica F-150 e três fábricas de baterias nos Estados Unidos em um esforço para acelerar a transição da empresa para veículos elétricos.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % F Ford Motor Company 14,44 +0,29 + 2,05%

Em ganhos, Thor Industries Inc. Ela relatou ganhos e receitas que superaram as estimativas de Wall Street e disse que sua carteira de pedidos estava em alta.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % althoug THOR INDUSTRIES, INC. 123,14 +10,21 + 9,04%

Os mercados externos eram mistos.

As bolsas europeias foram geralmente mais baixas, com o CAC 30 da França caindo 1,84%, o DAX 40 da Alemanha caindo 1,44% e o FTSE 100 da Grã-Bretanha caindo 0,21%.

Coloque o seu negócio na FOX em movimento clicando aqui

Na Ásia, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,19%, enquanto o Shanghai Composite da China e o Hang Seng de Hong Kong saltaram 0,54% e 1,2%, respectivamente.