Os mercados asiáticos lutam com as consequências de Evergrande, de olho na crise de energia na China

Um homem está em frente a uma tela que mostra a média das ações Nikkei e os índices globais de ações fora de uma corretora, em meio ao surto da doença coronavírus (COVID-19), em Tóquio, Japão, em 30 de dezembro de 2020. REUTERS / Issei Kato // Arquivo foto

HONG KONG (Reuters) – As ações asiáticas caíram principalmente na terça-feira, enquanto os investidores continuavam preocupados com o Evergrande Group da China. (3333.HK) A crise da dívida não resolvida e uma visão sobre o impacto potencial da crescente escassez de energia na China.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Caiu 0,13% na terça-feira, após sessão mista em Wall Street

No início do pregão de terça-feira, o benchmark da Austrália S & P / ASX200 (.AXJO) Caiu quase 1%, enquanto o índice Nikkei do Japão caiu (.N225) Era 0,6%.

China Super Index CSI300 (.CSI300) Ele subiu 0,1% na abertura, como o Índice Hang Seng em Hong Kong (.HSI) Ganho de 0,44%.

O futuro da Evergrande, a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, está sob escrutínio judicial por investidores depois que a empresa perdeu na sexta-feira o prazo para o pagamento de juros aos detentores de títulos estrangeiros. Consulte Mais informação

Evergrande tem 30 dias para fazer o pagamento antes de entrar em default e as autoridades de Shenzen agora estão investigando a empresa. Unidade de Gestão de Patrimônio.

Sem mencionar Evergrande, o Banco Popular da China (PBOC) disse na segunda-feira em um comunicado publicado em seu site que iria “proteger os direitos legítimos dos consumidores de moradias”.

Enquanto isso, uma crescente escassez de energia na China interrompeu a produção em O número de fábricas Incluindo fornecedores para Apple Inc (AAPL.O) e Tesla Inc (TSLA.O) Espera-se que atinja o setor manufatureiro do país e suas cadeias de abastecimento associadas.

Analistas alertaram que as contínuas interrupções de energia podem afetar os estoques industriais listados no país.

“O que vemos na China com desenvolvedores e cortes de energia terá um impacto negativo nos mercados asiáticos”, disse Tai Hui, analista-chefe de mercado asiático do JPMorgan Asset Management, à Reuters.

“A maioria das pessoas está tentando ver o impacto potencial da infecção com Evergrande e quão amplo pode ser. Continuamos a monitorar a resposta da política e estamos começando a ver alguma mudança no apoio ao comprador residencial que estávamos esperando.”

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average subiu 144,36 pontos, ou 0,41%, para 34942,36, o S&P 500 perdeu 4,57 pontos, ou 0,10%, para 4.450,91 e o Nasdaq Composite Index caiu. 68,29 pontos, ou 0,45%, para 14.979,41 pontos.

O aumento dos rendimentos dos títulos gerou uma mudança de crescimento para ações cíclicas nos EUA, em um movimento que os analistas esperam que possa se tornar mais permanente muito depois de os rendimentos dos títulos terem sido suprimidos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA dispararam para uma alta de três meses, chegando a 1,516% durante a noite, depois que o Federal Reserve se moveu na semana passada para sinalizar que o estímulo fiscal pode estar diminuindo já em novembro. Consulte Mais informação

O corretor Ord Minnett disse em uma nota que os investidores americanos estão ansiosos por discursos no final desta semana de vários altos funcionários do Federal Reserve, bem como ficar de olho em quaisquer desenvolvimentos na China Evergrande.

No comércio asiático, o dólar subiu cerca de 0,1%, em linha com seu desempenho na sessão internacional de segunda-feira, após subir junto com os rendimentos dos títulos.

O ouro ficou estável, enquanto o petróleo Brent caiu 0,2%.

(Relatórios de Scott Murdoch). Edição de Richard Boleyn

