Futuros Dow: Mercado vende no aviso de inadimplência de Yellen; Ações de crescimento no caminho para a pior semana desde a queda do coronavírus

Na terça à noite, os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente, junto com os do S&P 500 e do Nasdaq. A recuperação do mercado de ações sofreu perdas acentuadas em meio à alta dos rendimentos do Tesouro, com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertando sobre um calote governamental iminente no mês que vem. Os ganhos da Micron estiveram sob os holofotes durante a noite.







O S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram abaixo das médias móveis de 50 dias em grande volume, indicando uma mudança na natureza da recuperação do mercado de ações.

As ações principais pareciam piores, com o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) está a caminho de registrar sua pior perda semanal desde a queda do coronavírus.

Gigantes da tecnologia, líderes em crescimento estão despencando

Gigantes da tecnologia como Microsoft (MSFT), um pai do Google o alfabeto (O Google), Uma maçã (AAPL) Site de rede social do Facebook (FB) e a Amazon.com retirou-se das mínimas recentes ou definiu mínimas de fechamento recentes, como fez nvidia (NVDA), ASML (ASML), Materiais aplicados (AMAT) E Serviço agora (Atualmente)

Cloud Flare (Claro), que caiu para a linha de 50 dias na segunda-feira, de 7,9% na terça-feira, quebrando decisivamente a linha de 50 dias. As ações da NET caíram 17% nas últimas quatro sessões, já que os nomes de software estão sob forte pressão. Os estoques de produtos médicos – de empresas de biotecnologia a empresas de testes e fabricantes de sistemas – continuaram em dificuldades. mesmo em InMode (INMD), que ignorou a fraqueza recente do mercado, caiu 13%.

As ações de energia tiveram um bom desempenho, mantendo os ganhos recentes, mesmo com o petróleo bruto recuando das máximas plurianuais para fechar ligeiramente em baixa. As finanças públicas também tiveram um bom desempenho, com maiores rendimentos do Tesouro fornecendo suporte.

ASML, Microsoft, Google, ServiceNow e Nvidia estão todos disponíveis IBD Leaderboard. Microsoft, ServiceNow, ASML e Google Stock são todos Líderes de longo prazo do IBD, junto com muitas outras pessoas que também passaram por sessões rigorosas.

O vídeo incluído neste artigo destaca o estoque da Microsoft, ASML e .NET.

Aviso padrão dos EUA de Janet Yellen

O secretário do Tesouro, Yellen, disse ao Comitê Bancário do Senado que é provável que haja um calote dos EUA sem um aumento no limite da dívida até 18 de outubro, dando uma data específica pela primeira vez. Enquanto isso, o governo enfrenta uma paralisação parcial sem nenhum novo financiamento depois de 30 de setembro. Os republicanos do Senado evitaram aumentar o limite da dívida e aumentar o financiamento de curto prazo na noite de segunda-feira, dizendo que queriam que os democratas aumentassem eles próprios o limite da dívida.

Tudo acontece quando a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, planeja votar na quinta-feira um projeto de infraestrutura bipartidário. Não está claro se um pequeno número de partidários do Partido Republicano compensará as deserções dos democratas de esquerda, que querem que o projeto de infraestrutura seja vinculado a um enorme pacote de reconciliação de impostos e gastos que ainda não foi lançado.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhando na mesma audiência bancária do Senado com o secretário do Tesouro Yellen, disse que a inflação permanecerá mais alta por mais tempo do que o esperado anteriormente.

A Reserva Federal e o Banco Central Europeu avançam gradualmente no sentido de reduzir as compras de ativos, embora exista a possibilidade de aumentar as taxas de juro efetivas após um ano, no mínimo.

Tudo isso ajuda a aumentar os rendimentos do Tesouro. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cinco pontos base, para 1,53%. No dia, o rendimento de 10 anos foi de quase 1,57%, o maior desde junho.

lucro de mícron

tecnologia de micron (mo) divulgou ganhos melhores do que o esperado na noite de terça-feira. mas o Gigante do chip de memória desenha com menos nitidez.

As ações da Micron despencaram 4% durante a noite. As ações caíram 2,8% para 73,10 na terça-feira, abaixo da linha de 50 dias. As ações da MU estão em tendência de baixa desde meados de abril.

A perspectiva da Micron não é um bom sinal de um mercado semiacabado ou em ascensão em geral, mas é particularmente importante para fabricantes de dispositivos de chip de memória expostos, como Applied Materials e L pesquisa (LRCX) As ações da AMAT e da Lam Research caíram no período de negociação prolongada. As ações da AMAT caíram 6,9% na terça-feira, novamente abaixo da linha de 50 dias. O estoque da LRCX cedeu 5%, fechando abaixo das linhas de 50 e 200 dias.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow subiram 0,2% contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,1%.

Os preços do petróleo bruto, que caíram ligeiramente na terça-feira, caíram durante a noite depois que o Instituto Americano do Petróleo relatou um aumento repentino nos estoques dos EUA na semana passada. A Administração de Informação de Energia divulgará seus números oficiais de suprimento e produção de petróleo e gasolina na manhã de quarta-feira.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Rally do mercado de ações de terça-feira

A recuperação do mercado de ações começou fraca e fechou mais fraca, em uma ampla liquidação.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,6% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 2%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,8%, sua pior perda desde março. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 2,25%.

As ações da Apple caíram 2,4%, não abaixo da baixa da semana passada, mas registrando seu pior fechamento desde 2 de julho. Foi quando o estoque AAPL saiu da base do copo.

As ações da Microsoft caíram 3,6% e as do Google caíram 3,7%, ambas quebrando abaixo dos picos de 50 dias e das mínimas da semana passada.

As ações da FB, que cortou a seqüência de 50 dias em 20 de setembro e continuam caindo, caíram 3,7% na terça-feira, abaixo da baixa da semana passada.

As ações da AMZN, ainda tentando se recuperar de seu decepcionante relatório de lucros do segundo trimestre, caíram 2,6%, de volta à sua seqüência de 200 dias.

As ações do NVDA estão fora da seqüência de 50 dias e da baixa da semana passada, caindo 4,4%.

As ações da ASML, que era uma grande estrela de semicondutores em 2021, caíram 6,6%. Ele marca o primeiro corte decisivo de 50 dias da ASML desde março.

NOW, as ações caíram 5,7%, fechando logo abaixo da linha de 50 dias pela primeira vez desde o início de junho.

ETFs

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 5,4%, enquanto o IBD Breakout Opportunities ETF inovadorajuste) caiu 3,9%.

iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) caiu 3,6%, caindo abaixo da linha de 50 dias para seu pior nível desde a recuperação de 19 de agosto. O Inventário MSFT e o ServiceNow são componentes-chave do IGV; O patrimônio líquido também é propriedade. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) diminuiu 4%. ASML, AMAT e LRCX são componentes proeminentes dos fabricantes de estoque e engrenagem de chip da Nvidia.

Os ETFs do setor foram menores em geral, mas as perdas foram menores.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(Redução de 0,5%, ETF de desenvolvimento de infraestrutura Global X US)berço) desistiu de 1,5%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) caiu 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) renúncia de 2,5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) aumentou 0,3%. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) caiu 1,65%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) desistiu de 3,8% e o ARK Genomics ETF (ARKG) perdeu 4,2%. ARKK estava em seu nível mais baixo desde o início de junho, enquanto ARKG fechou em seu nível mais baixo em maio.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado de ações parecia animada no final da semana passada, mas agora mostra danos reais aos principais índices e ações blue-chip. O S&P 500, que encontrou suporte na linha de 50 dias por vários meses, agora parece estar encontrando resistência no nível-chave. O Nasdaq não cortou a baixa da semana passada – a grande capital Nasdaq 100 fez -, mas terminou perto das mínimas da sessão, com seu pior fechamento desde 19 de agosto.

Apesar dos componentes de energia e financeiros, o Dow Jones e o Russell 2000 de pequena capitalização ainda estão caindo drasticamente. O Dow Jones está se afastando da linha de 50 dias, enquanto o Russell 2000 fechou uma pequena parte deste nível chave.

O FFTY não caiu abaixo da linha de 50 dias, mas caiu 7,6% até agora nesta semana. Isso mesmo, é apenas terça-feira e o FFTY está experimentando sua pior perda semanal desde a queda do coronavírus em março de 2020. De personalidades icônicas a instituições poderosas, nomes em crescimento estão surgindo. E mesmo aqueles que costumavam encontrar suporte principal – ações da NET, ASML, Microsoft e Google – não o fazem agora.

Os estoques de energia, fertilizantes, finanças e viagens tiveram um desempenho relativamente bom. Podemos estar no meio de uma rotação de setor fora dos estoques de crescimento, embora haja uma grande diferença entre girar em uma tendência geral de alta e girar em um mercado em baixa. Além disso, a queda nos preços da energia e nos rendimentos do Tesouro não seria surpreendente, mesmo que apenas no curto prazo.

O que você está fazendo agora

Se você possui ações que operam – especialmente em setores de saúde, como energia e bancos – provavelmente não precisa fazer nada. Mas, à medida que as ações crescem e seu portfólio em geral, você precisa adotar uma abordagem defensiva. As recentes rupturas ou retrações da linha de 50 dias falharam. Os grandes ganhadores reduzem os ganhos. É hora de reduzir sua exposição e esperar que a recuperação saudável do mercado retorne.

A recuperação do mercado de ações deve se recuperar muito rapidamente, com os principais índices subindo acima da linha de 50 dias. No entanto, os investidores devem recuar gradativamente nesse cenário.

Por enquanto, concentre-se na defesa. Mas você deve estar sempre pronto para enfrentar o ataque. Refaça suas listas de observação novamente.

