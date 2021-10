Diego Jota pode regressar de Portugal ao serviço mais cedo devido a uma doença muscular

O atacante do Liverpool, Diego Jotta, pode ser mandado para casa em breve de uma partida internacional com Portugal porque um problema muscular o impediu de treinar.

Och Fernando Santos admitiu que Luxemburgo, de 24 anos, provavelmente não enfrentará as eliminatórias para a Copa do Mundo na terça-feira, porque não teve uma vitória em um amistoso sobre o Catar no fim de semana e não esteve totalmente envolvido na seleção.

Ele pode estar em dúvida para jogar na Premier League do Liverpool, em Watford, neste fim de semana, com o goleiro Alison Becker e o meio-campista Fabinho não vindo do Brasil para a Inglaterra na tarde de sexta-feira.

“Ele treinou há um tempo e hoje (fisioterapeuta) aumentou a intensidade com o João Brito, mas não treinou com a gente”, disse Santos na conferência de imprensa pré-jogo.

“A probabilidade (o Jota vai jogar) é baixa. Vou falar com ele e ver como se sente.

“Se virmos que ele está em qualquer posição para ficar no banco, ele pode entrar e isso é bom.

“Se não o fizermos, não correremos o risco de um jogador que não pode treinar conosco por muito tempo.

Se não puder jogar, ele (volta) ao Liverpool porque, nessas questões, os clubes precisam de jogadores.

“Eles estão confiantes e conhecem a qualidade do nosso departamento médico, mas se ele não pode jogar amanhã, faz sentido ir para o Liverpool”.