WElink Group, com sede na Irlanda, e China Triumph International Engineering Co. A cerimônia de lançamento do projeto ocorreu na semana passada, com previsão de entrada em operação plena até o final de outubro.

A construção do projeto fotovoltaico de 219 megawatts em Vaugueros, Portugal, foi concluída e espera-se que comece a fornecer energia para a fase regional no final deste mês.

A usina foi renomeada como Usina Fotovoltaica Ricardo Tota em sua cerimônia de inauguração na semana passada, conhecida como projeto Solara 4 durante seu desenvolvimento e construção. Matos Fernandes, o Secretário de Estado da Energia Jono Calamba e o autarca Paulo Paulino. A usina tem o nome do pai de Marricio Totta, engenheiro italiano e proprietário do projeto.

Com 219 MW, a central fotovoltaica Ricardo Tota é a maior central solar de Portugal e um dos maiores projetos não subsidiados alguma vez construídos na Europa. Developers Welling e China Triumph International Engineering Co. Paulinho referiu que o projecto foi o maior investimento alguma vez realizado no concelho de Alcudim, e Welling referiu que teve um orçamento de 17 170 milhões contra um investimento previsto de 200 200 mil milhões.

O fabricante chinês Jeshan forneceu os módulos fotovoltaicos para o projeto, e a China atuou como o empreiteiro nacional de engenharia, aquisição e construção de materiais de construção. Previsto originalmente para ser concluído em setembro de 2019, o projeto sofreu vários atrasos Localização intensa Covit-19 Entre os trabalhadores da construção civil no local. Existe WElink e CTIEC Colaborou anteriormente Dos muitos projetos em Espanha e Portugal, incluindo o projeto de 46 MW Origa concluído em 2018, os relatórios do PAS estão a superar as expectativas.

Portugal espera que a conclusão do projeto Ricardo Dota ajude muitos na Europa a lidar com o aumento dos preços da energia durante o inverno. “Estamos profundamente preocupados com o aumento dos preços do gás, que continuam a ser uma fonte significativa de produção de energia em Portugal e contribuem para a determinação do preço da eletricidade”, disse Matos-Fernandez. “No entanto, sabemos muito bem como evitar a alta dos preços: apoiando programas como este.”

O projeto gerou 500 empregos locais durante sua construção e vai empregar de 15 a 20 pessoas durante sua fase operacional. O desenvolvedor então falou sobre os planos para integrar a economia de energia ao local, o que reduziria ainda mais os custos de energia. “O nosso objetivo é continuar a fazer crescer a energia do país através da activação de importantes sistemas de armazenamento que irão revolucionar o panorama energético, ou seja, melhorar os custos energéticos”, disse Hugo Boss, director do projecto para a Península Ibérica de Welling.