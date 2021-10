Desculpe EasyJet depois de retornar uma família de cinco pessoas de um avião de Portugal

A maior companhia aérea de baixo custo da Grã-Bretanha pediu desculpas depois de deportar uma família de cinco pessoas de seu avião de Portugal.

Elaine Curie, seu marido e seus três filhos tinham reserva no voo das 11h45 de Faroe para Glasgow – com os avós dos filhos.

“Tivemos que verificar na mesa onde ouvimos evidências de um teste de cov negativo de 11 e 13 anos.”

A família realmente comprou os testes para voltar para casa, mas os deixou na Escócia na segunda-feira porque as regras mudaram e eles não são mais necessários.

A Sra. Curie pagou às pressas 60 (50) para testes em uma clínica no estacionamento do Aeroporto do Algarve.

Mas os resultados não chegaram a tempo e eles foram deixados do avião.

“Perdemos o voo, mas felizmente fomos capazes de lidar com nossos avós idosos – no entanto, era melhor não viajar com eles para ajudá-los.”

Eles gastaram £ 400 em novos voos na Ryanair e esperaram o dia todo no aeroporto de Fro pelo voo substituto.

A equipe da Ryaner não pediu exames às crianças ou a qualquer outra pessoa na festa.

Enquanto esperavam, a Sra. Curie foi contatada Independente E foi informado de que os resultados parecem estar incorretos.

Ela disse: “Fiquei muito decepcionada com a EasyJet. Gastamos mais de £ 400 em testes para esta viagem e adiamos por dois anos porque não conseguimos recuperá-la.

“Mais £ 400 foram gastos hoje – sem mencionar o que gastamos no aeroporto para entreter as crianças.”

Então Independente Entrando em contato com a EasyJet, um porta-voz disse: “Lamentamos muito que a família Curie se recusou a embarcar no vôo para Crisco.

“Esta semana falamos com nosso provedor de manuseio de terras no Aeroporto de Faro devido a um erro no portão após as mudanças mais recentes na estrutura de viagens na Escócia.

“Pedimos desculpas à família pelo inconveniente e inconveniente.

A família agora recebe 7.750 como indenização pela deturpação do embarque.

Independente Farrow perguntou se outros passageiros da EasyJet haviam sido devolvidos por engano do aeroporto e, em caso afirmativo, que compensação estava sendo oferecida.