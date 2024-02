As microtransações infernais de Diablo 4 vão de mal a pior com um pacote de cavalos de US$ 65 que custa mais do que o próprio jogo

Na esteira da reação contra o redesenho do portal de Diablo 4, que custava o mesmo que Palworld, surge um novo horror de microtransações: um pacote de HP que custa mais do que o próprio Diablo 4.

Esta semana, a Blizzard lançou o novo Vitreous Scourge Stand, que só pode ser adquirido como parte de um pacote de US$ 64,99 que inclui 7.000 moedas de platina. Para contextualizar, o próprio Diablo 4 custa atualmente US $ 41,99 e não há como comprar um suporte do Vitreous Scourge fora deste pacote.

Aqui está o que você ganha com o pacote Vitreous Scourge, por Nevasca:

Carregue no topo do cristal e do osso

Limpe o poder do cristal e atravesse o santuário usando o Flagelo de Vidro. O pacote Vitreous Scourge inclui o Pacote de Cristal e Ossos que contém uma base incrustada de cristal, um escudo de montagem em gaiola de cristal e osso, dois cálices de montagem e 7.000 peças de platina.

Cristal e Osso: Existem muitas doenças que afetam os infelizes habitantes do Santuário. Um deles: a corrupção generalizada que se cristaliza na carne e nos ossos.

7.000 Platinum podem ser resgatados para personalizar sua experiência no jogo com itens cosméticos que podem ser adquiridos na Loja, usados ​​para desbloquear o acesso ao Passe de Batalha Premium e pular níveis do Passe de Batalha.

Crédito da imagem: Blizzard Entertainment.

Os jogadores de Diablo 4 estão debatendo o que há de certo e errado com este pacote e calculando seu valor, uma vez que inclui 7.000 Platinum (7.200 Platinum custa $ 64,97 quando adquirido por conta própria através dos níveis da Blizzard). Se você vai comprar $ 65 em Platinum de qualquer maneira, como alguns argumentam, o estande Vitreous Scourge é um complemento gratuito. Ou, dito de outra forma, o pacote de US$ 65 oferece um valor de US$ 83, se considerarmos que as compilações anteriores de Diablo 4 poderiam custar até US$ 18 cada. Mas a questão permanece: é impossível comprar a instalação diretamente, o que significa que este pacote é outro exemplo da indústria de videogames, e o preço da Blizzard apoia suas microtransações.

Vale ressaltar que Diablo 4 é um RPG de preço integral, não gratuito, e embora este cavalo seja puramente cosmético e não afete a jogabilidade, ele se junta ao Uma longa lista de microtransações controversas O que conquistou o jogo desde seu lançamento recorde em junho.

Claro, a Blizzard, desenvolvedora do Diablo 4, agora é propriedade da Microsoft Depois que a empresa adquiriu a Activision Blizzard por US$ 69 bilhões ano passado. Este foi o movimento Alguns pensaram que isso daria início a uma nova era para a Blizzard Mas começou de forma preocupante depois disso A Microsoft anunciou que quase 2.000 funcionários serão demitidos de sua divisão de jogos uma rodada devastadora de demissões que atingiu duramente a Blizzard.

Wesley é o editor de notícias do IGN no Reino Unido. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.