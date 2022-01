Nick Saban e outros pedem que Manchin ajude a aprovar lei de direitos de voto

Universidade de Alabama cabeça futebol americano O treinador Nick Saban e outras personalidades notáveis ​​do esporte associadas West Virginia Exortou o senador dos EUA. Mansão Joe Apoiar uma legislação abrangente para proteger o direito de voto.

Saban juntou-se antes NBA O membro do Hall da Fama Jerry West, natural da Virgínia Ocidental, em uma carta de 13 de janeiro ao senador democrata antes do debate no Senado sobre a Liberdade de Voto: A Lei John R. Lewis. O Senado aprovou o projeto na terça-feira, e parecia destinado à derrota.

O pacote antes do Senado tornará o Dia das Eleições um feriado nacional e exigirá acesso à votação antecipada e aos boletins de voto que se tornaram tão populares durante a pandemia do COVID-19. Defensores da votação em todo o país alertaram que estados liderados por republicanos aprovaram leis que dificultam o voto de negros americanos e outros, padronizando os locais de votação, exigindo certos tipos de identificação e ordenando outras mudanças.

Na carta, o grupo disse que os princípios que ajudam a garantir eleições justas e livres estão “agora sendo submetidos a um desafio intencional e sem precedentes”.

“Estamos certos de que a democracia é melhor quando a votação é aberta a todos em pé de igualdade; os árbitros são imparciais; e no final do jogo o resultado final é respeitado e aprovado”, dizia a carta.

A carta também foi assinada pelos ex-jogadores da NFL Oliver Lack e Daryl Talley, ambos ex-alunos da West Virginia University, bem como pelo ex-comissário da NFL Paul Tagliabue.

O grupo disse que os legisladores devem “garantir que todos os americanos tenham voz igual em nossa democracia e que as eleições federais sejam conduzidas de forma justa, para que os votos de todos os eleitores elegíveis determinem o resultado da eleição”.

O projeto de votação era a principal prioridade dos democratas neste Congresso, e logo a Câmara aprovou a legislação, apenas para vê-la enfraquecer no Senado, contra a oposição dos republicanos. Com uma divisão de 50 a 50, os democratas têm uma maioria estreita no Senado – a vice-presidente Kamala Harris pode desempate – mas faltam os 60 votos necessários para resistir ao tropeço do Partido Republicano.

A atenção está voltada para os democratas Manchin e Kirsten Sinema, do Arizona, que foram marcados por uma enxurrada de críticas durante os eventos do Dia de Martin Luther King Jr. por se recusarem a mudar o que os líderes dos direitos civis chamam de “disrupção de Jim Crow”.

Martin Luther King III, filho do falecido líder dos direitos civis, comparou Cinema e Manchin ao moderado branco sobre o qual seu pai escreveu durante as batalhas pelos direitos civis das décadas de 1950 e 1960 – um que professava apoio às metas de direitos de voto dos negros, mas não ação direta. Ou as manifestações que eventualmente levaram à aprovação da legislação histórica.

Tanto Manchin quanto Cinemaa dizem que apoiam o pacote, mas não estão dispostos a mudar as regras do Senado para colocá-lo naquela sala devido a objeções republicanas.

Questionado sobre a carta na terça-feira, Manchin disse a repórteres que Saban adicionou uma nota de rodapé, que não foi incluída na carta divulgada, dizendo que apoia a paralisação e não se livrar dela.

“Todos devemos apoiar o direito de voto, todos, mas não quebrar as regras para fazer novas regras”, disse Manchin.