Depressão que afecta Portugal Ciaran

Conforme reportado pelo Instituto Português dos Oceanos e Atmosféricos (IPMA), a depressão Ciaran, designada pelo Serviço Meteorológico do Reino Unido, desloca-se para leste através do Atlântico e ao início da manhã de quinta-feira “deverá estar centrada a oeste-sudoeste das Ilhas Britânicas”, afetando estas ilhas, “especialmente em termos de vento”.

“A depressão Ciaran não afetará Portugal continental, embora sejam esperados efeitos secundários, devido a um sistema frontal que lhe está associado, que atravessará o continente na manhã e madrugada do dia 2 de novembro”, refere a nota.

Assim, durante a tarde de quarta-feira e ao longo de quinta-feira “prevê-se que aumente a intensidade do vento, que soprará de sudoeste ao longo da costa, especialmente na costa oeste e nas montanhas, com velocidade do vento. 70/80km[kilometers])/h e 90/100 km/h, respectivamente”.

“Esperam-se chuvas fortes em alguns momentos, especialmente nas regiões norte e centro, e deverão persistir”, acrescentou o IPMA.

Além disso, a empresa prevê que “haverá um aumento muito significativo da turbulência marítima no dia 2 na costa oeste, onde se prevê que as ondas venham de noroeste e atinjam uma altura de cinco a sete metros, com elevada probabilidade de sete metros, ou seja, a norte do Cabo Raso”.

“Este episódio durará até 6 de novembro”, estima o IPMA.

O IPMA indicou hoje que sete distritos do continente estarão sob alerta laranja na quinta-feira devido à previsão de forte turbulência marítima.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar em alerta laranja das 03:00 às 06:00 de quinta-feira à noite devido à turbulência marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a sete metros. A altura máxima é de 14 metros.