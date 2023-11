Portugal será alimentado exclusivamente por energias renováveis ​​durante todo o fim de semana

Todo o país de Portugal não utilizou um único watt de energia não renovável neste fim de semana, contando apenas com fontes renováveis ​​para manter as luzes acesas.

O país gerou 172,5 GWh de electricidade renovável entre sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã, principalmente a partir de energia eólica e hidroeléctrica, enquanto apenas 131,1 GWh foram utilizados durante esse período.

Durante este período, 97,6 GWh vieram da energia eólica, 68,3 GWh da energia hídrica e 6,6 GWh da energia solar, de acordo com as Redes Energéticas Nacionais (REN), o operador da rede de Portugal, com o excesso de energia vendido aos seus vizinhos em Espanha.

“Aproveitando as condições favoráveis ​​de vento e chuva, o consumo de eletricidade em Portugal é assegurado integralmente por fontes renováveis, principalmente eólica e hídrica, a partir das 22h30 de sexta-feira”, refere a REN num comunicado traduzido. “Excedente de produção exportado através da comunicação com a Espanha.”

Portugal já alcançou feitos semelhantes várias vezes: em 2016, todo o país contou pela primeira vez com energias renováveis ​​durante quatro dias, enquanto em 2018, a sua produção de energia renovável igualou 103,6 por cento da sua procura total de energia.

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, os EUA diferem significativamente de Portugal neste aspecto, com apenas cerca de 20 por cento das necessidades energéticas do país a serem satisfeitas por energias renováveis. Até 2022, 21,3% da nossa energia será gerada a partir de energias renováveis, sendo 10,3% provenientes da energia eólica, 6% da energia hídrica, 3,4% da energia solar e 1,2% da biomassa. Das energias não renováveis, 18,2% foram geradas pela energia nuclear, 39,9% pelo gás natural e 19,7% pelo carvão.

Alguns estados dos EUA são muito melhores do que outros na produção de energia renovável. O Centro-Oeste e as Grandes Planícies são os estados com melhor desempenho, com 62,5% da produção de energia de Iowa, 53,8% em Dakota do Sul, 46,6% em Kansas e 44,5% em Oklahoma provenientes de energias renováveis ​​em 2022, de acordo com a US Energy. Administração.

Vermont e Maine são os maiores produtores renováveis, com 50,5% e 42,2%, respectivamente. Alguns dos estados com pior desempenho são Alabama e Alasca com 2,7%, Tennessee com 1,7%, Arkansas com 2,5% e Kentucky com 0,7%.

Muitos países produzem a maior parte da sua energia a partir de fontes renováveis: de acordo com a Enerdata, em 2022, a produção de energia da Noruega foi 98,5% renovável, enquanto a do Brasil foi de 89,2%, a da Nova Zelândia 86,6% e a da Colômbia 75,1%.

Portugal, em particular, espera produzir 80% da sua electricidade anual a partir de fontes renováveis ​​até 2026 e gerir o país inteiramente com electricidade renovável até 2040.

“Até 2040, espera-se que a produção de eletricidade renovável garanta, de forma rentável, todo o consumo anual de eletricidade de Portugal continental”, afirmou a Associação Portuguesa de Energias Renovais (APREN) num relatório de 2018, traduzido para inglês. . “No entanto, ainda será necessária a utilização ocasional de centrais de gás natural, para além do importante papel de apoio à rede e armazenamento de electricidade”.

Em Janeiro deste ano, 88 por cento das necessidades energéticas do país foram satisfeitas por combustíveis renováveis, acima dos 52 por cento de Janeiro anterior.

