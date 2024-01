DEI fica quieto – The New York Times

O Banco Mundial alerta para uma década “perdida” A instituição espera que o crescimento global desacelere para 2,4 por cento este ano, contra 2,6 por cento em 2023. A previsão coloca a economia global no caminho para a meia década mais fraca em 30 anos. Duas guerras, um abrandamento da economia da China e o aumento dos riscos de desastres naturais causados ​​pelo aquecimento global exacerbaram a incerteza.

Maneira geek

Os livros de Andrew McAfee, incluindo The Second Machine Age, concentram-se em como a tecnologia está mudando o trabalho. No seu último livro, The Maniac Way, McAfee, professor da Sloan School of Management do MIT, descreve a mudança da filosofia de gestão da era industrial para uma nova era de mudança contínua.

McAfee discutiu o livro com DealBook. A conversa foi editada para maior extensão e clareza.

Ela recomenda que as empresas adotem os “padrões geek” nos quais as empresas modernas mais bem-sucedidas se destacam. O que você quer dizer com isso?

As normas são comportamentos esperados no nível do grupo. Eu diria que existem quatro ótimos critérios para geeks.

A primeira é a ciência, que é um argumento fixo que é resolvido ao longo do tempo por evidências.