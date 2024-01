A desaceleração da inflação sugere que as políticas de Biden são benéficas, mas os eleitores americanos ainda sofrem

Washington (AFP) – Presidente Joe Biden Ele pode apresentar argumentos cada vez mais fortes de que ajudou a corrigir a inflação – se ao menos conseguir convencer os eleitores a acreditarem nele.

Os números divulgados na semana passada reflectiram um nível histórico de progresso no combate aos preços elevados, sugerindo que a inflação pode estar perto de onde deveria estar Reserva Federal Meta de 2% na época das eleições de novembro. o Índice de Preços ao Consumidor Registou um aumento anual de 3,4%, mas os preços praticados Produtores de bens e serviços Aumentou 1% no ano passado.

Atuais e antigos assessores dizem que Biden está ansioso para fazer mais para reduzir a inflação, depois de o aumento dos preços em 2021 e 2022 ter esmagado os seus índices de aprovação pública de uma forma que dificulta os seus esforços de reeleição. Eles veem motivos para otimismo à medida que o sentimento do consumidor melhora.

“É um esforço contínuo”, disse o chefe de gabinete da Casa Branca, Jeff Zients. “Sob a sua liderança, atacamos a inflação de todos os ângulos.”

A questão é se os eleitores se sentirão melhor e se recompensarão Biden. Ou irão puni-lo porque a inflação se tornou um problema durante o seu reinado, à medida que os Estados Unidos emergem dos bloqueios devido à pandemia? A resposta pode depender de como as pessoas se sentem em relação aos custos das necessidades, por exemplo Gasolina E ovo.

Biden pode dizer com precisão que as suas políticas ajudaram a reduzir o preço médio de uma dúzia de ovos para 2,51 dólares, de acordo com o Bureau of Labor Statistics. Isso está abaixo do pico do ano passado de US$ 4,82. Mas os republicanos poderiam objetar que uma dúzia de ovos custava US$ 1,47 antes de Biden se tornar presidente.

Os principais legisladores do Partido Republicano, como o deputado Jason Smith do Missouri, presidente do Comitê de Formas e Meios da Câmara, saudaram os últimos números da inflação como evidência de que os eleitores ainda estão sofrendo com o aumento dos preços: “A crise inflacionária do presidente Biden continua a roubar as carteiras das famílias trabalhadoras”. ,” Ele disse.

presidente anterior Donald Trump Ele disse aos seus apoiadores que a inflação sob Biden é a forma como os países “morrem” e que o retorno de Trump à Casa Branca significaria custos de energia mais baixos.

A história continua

“Perfure, baby, perfure”, disse Trump em um vídeo postado nas redes sociais. “Vamos baixar os preços da eletricidade. Vamos baixar os preços da energia. A gasolina voltará a custar 2 dólares, talvez até menos do que isso.”

Dados federais mostram que os preços médios do gás caíram abaixo de US$ 2 o galão durante a presidência de Trump. Mas isso foi no início de 2020, durante Pandemia do coronavírusQuando escolas e empresas foram fechadas, a economia dos EUA ficou chocada, pois milhões de pessoas perderam os seus empregos. Uma onda histórica de empréstimos do governo federal estabilizou a economia dos EUA durante a pandemia mortal.

Em 2021, Biden herdou uma economia assediada pela incerteza sobre o rumo da pandemia. Assine A Um pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhãoÉ um montante que os republicanos e alguns economistas dizem que levou a uma espiral ascendente da inflação, com o Índice de Preços ao Consumidor a atingir o máximo de quatro décadas de 9,1% em Junho de 2022.

Antigos e atuais funcionários do governo Biden dizem que o declínio da inflação desde então foi o resultado de um conjunto de escolhas. Biden deu ao Fed espaço político para aumentar as taxas de juros. Apoiou as cadeias de abastecimento e ajudou a estabilizar os preços do gás. Entretanto, a explosão histórica no crescimento do emprego continuou sob Biden. Economistas externos disseram que isso seria impossível se a inflação caísse.

Começando pelo próprio Biden, a Casa Branca rejeitou a ideia convencional de que milhões de trabalhadores poderão ter de perder os seus empregos para arrefecer a procura e aliviar a inflação.

“O presidente tem estado realmente concentrado em utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para reduzir os preços sem entrar no mercado de trabalho”, disse Bharath Ramamurti, antigo vice-diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca.

Alguns assessores disseram que o crescimento do emprego ajudou a preencher as lacunas em uma economia que se recuperava das paralisações relacionadas ao coronavírus. o A taxa de desemprego é de saudáveis ​​3,7% A economia criou cerca de 5 milhões de empregos a mais até agora sob a supervisão de Biden do que o Escritório de Orçamento do Congresso estimava antes de suas políticas entrarem em vigor. Estas políticas incluem uma lei bipartidária sobre infra-estruturas e despesas para aumentar a produção de chips de computador e afastar a economia dos combustíveis fósseis, bem como reduzir os preços da insulina para as pessoas que recebem o Medicare.

Biden e muitos de seus assessores inicialmente consideraram a inflação como resultado do estresse Cadeias de abastecimento globais. Fábricas em todo o mundo ainda lutavam para reabrir totalmente. Os custos dos contêineres de transporte aumentaram dez vezes. Houve longos atrasos na atracação nos principais portos dos EUA. Grande parte do público via a inflação através das lentes dos supermercados, centros comerciais e postos de gasolina, mas a Casa Branca via-a como uma questão global.

“Mostrámos-lhe mapas internacionais que mostravam que isto estava a acontecer a nível global e que países com políticas orçamentais muito diferentes estavam a assistir a diferentes picos de inflação”, disse Jared Bernstein, um assessor que é agora presidente do Conselho de Consultores Económicos da Casa Branca.

Biden adotou uma estratégia para melhorar as cadeias de abastecimento trabalhando com o setor privado. Os portos de Los Angeles e Long Beach, na Califórnia, começaram a trabalhar ininterruptamente para eliminar o acúmulo de navios. A administração ajudou os estados a reduzir as barreiras enfrentadas pelas pessoas que tentam obter carteiras de motorista comerciais e se tornarem motoristas de caminhão.

Mas o presidente errou o alvo quando disse, em julho de 2021, que a inflação seria “temporária”. A inflação parecia mais duradoura, uma vez que acelerou durante cerca de um ano após a declaração de Biden.

em Análise de novembro De acordo com a Casa Branca, 80% do declínio da inflação desde 2022 deveu-se, de alguma forma, à melhoria das cadeias de abastecimento. A inflação também desacelerou à medida que o ritmo de contratações diminui à medida que a recuperação amadurece. O principal impulsionador da inflação no IPC de quinta-feira foram os custos de habitação, um número que os especialistas dizem que deverá cair nos próximos meses e empurrar ainda mais para baixo a taxa de inflação.

No entanto, a cadeia de abastecimento não era o problema completo para Biden. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, os preços dos alimentos e da energia dispararam à medida que o mercado via os riscos de escassez induzida pela guerra.

Biden respondeu em parte com um comunicado histórico 180 milhões de barris de petróleo de Reservas estratégicas dos EUA.

Alguns analistas e republicanos minimizaram a libertação de petróleo como uma cura para um problema maior, mas a Casa Branca argumentou que uma libertação diária de 1 milhão de barris durante os próximos seis meses proporcionaria uma ponte para que a produção de petróleo dos EUA pudesse aumentar.

Desde que a divulgação foi anunciada em março de 2022, a produção média diária de petróleo nos EUA aumentou 1,44 milhões de barris. O país bombeou uma taxa recorde de 13,25 milhões de barris por dia em outubro.

Os legisladores republicanos frequentemente criticam Biden por não ser mais favorável à perfuração de petróleo. Mas os dados indicam que o mercado dos EUA respondeu à tentação inicial de preços mais elevados aumentando a produção e reduzindo assim os riscos de inflação futura, apesar da turbulência testemunhada nos Estados Unidos. Guerra Israel-Hamas E moderno Ataques houthis De navios no Mar Vermelho.

No entanto, a administração Biden fez do apoio às energias renováveis ​​uma das suas prioridades para enfrentar as alterações climáticas. Como resultado, as autoridades falam pouco sobre a produção doméstica recorde de petróleo.

Ben Harris, antigo secretário adjunto do Tesouro, disse que a libertação do petróleo russo e a limitação dos seus preços garantiriam que “não houvesse nenhum choque petrolífero semelhante ao que aconteceu na década de 1970”.

Mas os eleitores estão longe de estar tranquilos.

Uma pesquisa da Associated Press e do NORC Center for Public Affairs descobriu que 65% dos adultos americanos no final do ano passado desaprovavam a forma como Biden administrou a economia.

Em contraste, em Março de 2021, quando a ajuda pandémica se tornou lei e a inflação era de apenas 2,6%, 60% dos adultos disseram que aprovavam a liderança económica de Biden.