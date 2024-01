O CEO da BlackRock, Larry Fink, vê valor no ETF

Larry Fink disse hoje que a indústria está tomando medidas em direção à tokenização.

CEO da BlackRock, Larry Fink Ele disse Hoje na CNBC, ele vê valor em ter um fundo negociado em bolsa (ETF) para Ethereum, alimentando especulações de que um ETF ETH à vista será negociado a seguir após o lançamento recorde de ETFs Bitcoin à vista.

“Vejo valor em ter um ETF Ethereum”, disse Fink em entrevista na sexta-feira.

Os traders esperam que os ETFs à vista que detenham outras criptomoedas sigam a aprovação do ETF Bitcoin à vista. Mais de 58% das apostas Desenvolvido Polymarket apoia aprovação do ETF Ethereum até o final de maio.

Vários grandes gestores de ativos solicitaram produtos negociados em bolsa ETH. Essas empresas incluem BlackRock, Van Eck, Ark Invest & 21Shares, Fidelity e Galaxy Research. Van Eck será o primeiro a receber uma resposta da SEC, com prazo previsto para 23 de maio. O prazo final da BlackRock é o início de agosto.

Os comentários de Fink vêm depois que ETFs de Bitcoin à vista registraram volumes recordes no primeiro dia de negociação.

Depois de um 2023 tranquilo, o Ethereum navegou para um 2024 auspicioso, subindo 13% nas últimas duas semanas, em comparação com o aumento de 3,7% do Bitcoin no mesmo período. de acordo com KoenjikuA ETH está sendo negociada por US$ 2.967, alta de 2% no dia.

Fink disse acreditar que todos os títulos serão tokenizados.

“Estes são apenas trampolins para a codificação”, disse ele, acrescentando que a tecnologia para codificar tudo já existe.

O chefe da maior empresa de investimentos do mundo terminou com um contra-argumento direto ao que ouve de políticos e banqueiros proeminentes nos Estados Unidos: ao ter um sistema de tokens “eliminamos toda a corrupção”.