O ator de Max Payne, James McCaffrey, morreu aos 65 anos

O ator James McCaffrey, que estrelou a série de filmes Max Payne, morreu aos 65 anos, segundo reportagem divulgada pelo Instagram. TMZ.

O TMZ publicou um comunicado de um representante revelando que McCaffrey morreu no domingo, 17 de dezembro, cercado por amigos e familiares após uma batalha contra o câncer de medula óssea.

“Seguidor de Dick Wolf, McCaffrey teve uma carreira de sucesso de 35 anos na televisão e no cinema. Treinado no Actors Studio, ele nunca perdeu o amor pela criação de personagens; no entanto, sua boa aparência muitas vezes o levou a papéis de protagonista. ”, disse o representante de McCaffrey ao TMZ.

Kevin Dillon, que interpretou Johnny “Drama” Chase na série de comédia da HBO Entourage, foi o primeiro a relatar a morte de McCaffrey em um post no InstagramDizendo: “Tivemos sorte de conhecer você. Meu melhor amigo, sentiremos sua falta.”

McCaffrey interpretou Max Payne nas três séries de jogos Remedy, bem como papéis em outros jogos Remedy, como Alan Wake e Control. Mais recentemente, McCaffrey dublou Alex Casey de Alan Wake 2, um personagem com aparência física inspirada em Sam Lake da Remedy.

A terapia emitiu sua própria declaração em um post datado x/Twitter: “Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento de nosso querido amigo e colaborador James McCaffrey, a voz icônica de Max Payne e Alex Casey. Seu incrível talento trouxe vida aos nossos personagens e deixou um impacto duradouro em nossa comunidade. Nossos corações estão para sua família.”

Estou profundamente triste ao ouvir a triste notícia do falecimento de James McCaffrey. Trabalhamos juntos há mais de 25 anos. Ele era um homem adorável e um amigo querido. Ele era uma parte essencial da família terapêutica. Ele era um ator brilhante. Ninguém poderia ter feito o que ele fez melhor do que ele. (1/2) pic.twitter.com/JLcEIMUT43 -Sam Lago (@SamLakeRMD) 18 de dezembro de 2023

Tratamento Sam Lake disse Foi “de partir o coração”. “Trabalhamos juntos por mais de 25 anos. Ele era um homem adorável e um amigo querido. Ele era uma parte essencial da família Remedy. Ele era um ator incrível. Ninguém poderia ter feito o que ele fez melhor do que ele. James era Max ” Payne, Thomas Zayne, Zachariah Trench e finalmente Alex Casey. Tive a honra de dividir com ele o papel de Max Payne e Casey. Foi um prazer trabalhar com ele. Vou valorizar sua memória e sentir falta dele. Minhas sinceras condolências aos seus pais. a família. “Descanse em paz, Jimmy.”

Rockstar Games, que publicou a série Max Payne, Ele também emitiu um comunicadoDizendo: “Descanse em paz, James McCaffrey, a presença inimitável e imponente que deu vida a Max Payne.”

McCaffrey também teve uma carreira diversificada na televisão e no cinema, incluindo o papel de Jimmy Keefe em Rescue Me. McCaffrey deixa sua esposa, Rochelle Bostrom, e sua filha, Tiernan.

Crédito da imagem: Foto de John Paul Filo/CBS via Getty Images

