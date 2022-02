Decisão de taxa do BCE em fevereiro de 2022: inflação

O Banco Central Europeu manteve as principais taxas de juros inalteradas, apesar dos aumentos recordes da inflação.

A taxa de refinanciamento de referência do banco central permanece em 0%, a taxa da sua facilidade permanente de cedência de liquidez situa-se em 0,25% e a taxa da sua facilidade permanente de depósito foi mantida em -0,5%.

A falta de ação ocorre em um momento de aumento da pressão sobre o BCE. A região de 19 membros viu a inflação subir mês após mês, com a leitura mais recente atingindo um recorde de 5,1% em janeiro.

Embora o banco afirme que a inflação mais alta diminuirá ao longo do ano, muitos economistas se perguntam se os preços ao consumidor permanecerão altos por muito mais tempo. Um período mais prolongado de inflação mais alta poderia colocar em risco a recuperação econômica em curso.

Presidente do BCE Cristina Lagarde está programado para explicar a última decisão de política monetária do banco às 13h30, horário do Reino Unido.

A decisão mais recente ocorre quando os participantes do mercado começaram a precificar dois aumentos de taxas para o BCE este ano. No entanto, o banco central tentou minimizar essa possibilidade.

O Conselho do BCE espera que as taxas de juro directoras do BCE se mantenham nos seus níveis actuais ou inferiores até ver a inflação atingir 2% bem antes do final do seu horizonte de projecção e de forma duradoura para o resto do horizonte de projecção, e considera que os progressos realizados na A inflação subjacente está suficientemente avançada para ser consistente com a estabilização da inflação em 2% no médio prazo”, disse o BCE em comunicado na quinta-feira.

As últimas previsões do BCE apontam para uma inflação global de 3,2% este ano – acima da meta do banco central – antes de cair para 1,8% em 2023 e 2024.

“A inflação mais alta e mais persistente da zona do euro aumentará a pressão sobre o BCE para seguir o Fed, prometendo um pivô de hawkish”, disse Cedric Gemehl, economista da Gavekal Research, em nota na quinta-feira.

“Mas o resultado final é que são os preços da energia e as restrições do lado da oferta que estão impulsionando a inflação da zona do euro, não a demanda excessiva. em direção ao hawkish total continua a ser uma perspectiva distante”, acrescentou.