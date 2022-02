Investidores retiram quase US$ 200 bilhões do valor da proprietária do Facebook Meta

Os investidores eliminaram quase US$ 200 bilhões da avaliação de mercado da Meta, proprietária do Facebook, ao alertar que seus usuários estavam gastando mais tempo com rivais mais novos, como o TikTok, da ByteDance.

As ações da empresa despencaram mais de 20% nas negociações após o expediente na quarta-feira, depois que a Meta disse que esperava que suas receitas do primeiro trimestre ficassem aquém das previsões de Wall Street por causa da “competição crescente”.

Se as ações não se recuperarem, seria o pior dia para a ação desde o grupo de mídia social listado em 2012 e uma das maiores quedas de um dia no valor de mercado de uma empresa já registrada.

“As pessoas têm muitas opções de como querem gastar seu tempo, e aplicativos como o TikTok estão crescendo muito rapidamente”, alertou Mark Zuckerberg, executivo-chefe, em uma ligação com analistas. A competição colocaria uma pressão de curto prazo sobre a Meta negócio de publicidadeele adicionou.

A última evidência de que Meta foi perdendo a “batalha da atenção” para aplicativos como o TikTok veio um dia depois que seu rival, Alphabet, controladora do Google, postou um onda inesperada na receita publicitária.

Considerando que o proprietário do Google tomou As recentes mudanças de privacidade da Apple em seu ritmo, a Meta disse que ainda sofre com as novas políticas que tornam mais difícil rastrear usuários e direcionar publicidade.

“Há uma tendência clara onde menos dados estão disponíveis para entregar anúncios personalizados”, disse Zuckerberg.

Algumas empresas de tecnologia têm sofrido consideráveis pressão Este ano, os investidores ficam nervosos com os sinais de desaceleração do crescimento e o Federal Reserve se prepara para apertar a política. O índice Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, sofreu seu pior mês em janeiro desde que o coronavírus abalou os mercados financeiros pela primeira vez em março de 2020.

final do mês passado, As ações da Netflix deslizam por mais em quase uma década depois que a orientação da empresa ficou aquém das expectativas. PayPal, que expectativas perdidas na terça-feira, caiu quase 25% no dia seguinte, cortando US$ 51 bilhões da avaliação da empresa.

Os resultados do quarto trimestre da Meta em resumo Real vs estimativas Receita: US$ 33,7 bilhões contra US$ 33,4 bilhões Resultado líquido: US$ 10,3 bilhões contra US$ 11 bilhões EPS: $ 3,67 contra US$ 3,83 Vendas de anúncios: US$ 32,6 bilhões contra US$ 32,5 bilhões Usuários ativos mensais: 2,91 bilhões vs 3 bilhões Fontes para estimativas: S&P Capital IQ e Refinitiv

O Spotify também postou um perspectiva decepcionante Para o crescimento de assinantes no primeiro trimestre na quarta-feira, suas ações caíram até 23% nas negociações após o expediente antes de se recuperarem para negociar cerca de 10% mais baixas.

A Meta disse que espera que as receitas no primeiro trimestre de 2022 fiquem na faixa de US$ 27 bilhões a US$ 29 bilhões, o equivalente a um crescimento de 3% a 11% ano a ano.

Isso ficou abaixo das expectativas de receita de US$ 30,3 bilhões no primeiro trimestre, de acordo com a S&P Capital IQ, e seria essencialmente o período de crescimento mais lento do Facebook em sua história, segundo analistas.

Os lucros do quarto trimestre foram pressionados por sua investimento em um mundo cheio de avatares digitais conhecido como metaverso, bem como gastos mais altos em seu braço de tecnologia de realidade virtual e aumentada.

A base mensal de usuários ativos do Facebook permaneceu estável em 2,91 bilhões, abaixo das estimativas dos analistas de 3 bilhões.

Além do “aumento da competição pelo tempo das pessoas”, Meta culpou o mau desempenho em “uma mudança de engajamento em nossos aplicativos”. Ele disse que as pessoas estavam assistindo a mais vídeos curtos que geravam menos dinheiro do que a publicidade exibida em seu feed.

A empresa de mídia social tem lutado para manter sua vantagem com adolescentes e usuários mais jovens, enquanto uma série de escândalos de privacidade e moderação prejudicaram sua reputação.

Zuckerberg ano passado anunciou que a empresa estaria “reequipando . . . para fazer do atendimento aos jovens a estrela do norte”, com foco em Reels, seu clone do TikTok.

Meta na quarta-feira também alertou que desafios macroeconômicos, como inflação e interrupções na cadeia de suprimentos, eram orçamentos dos anunciantes.

Tom Johnson, diretor digital global da Mindshare Worldwide, disse: [Apple] As mudanças na privacidade do iOS, bem como os consumidores migrando para os recursos Meta que monetizam em um nível mais baixo, combinaram-se para assustar os investidores de que os bons tempos podem ter acabado.”