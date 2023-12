Dê uma olhada no interior de uma escola abandonada transformada em um prédio de apartamentos

“Meus parceiros e eu realmente gostamos de transformar esses edifícios do nada em alguma coisa”, disse Spanovitch à CNBC Make It. “Schwab foi um edifício que muitas pessoas da comunidade observaram e chegaram à conclusão de que não poderia ser feito. E esse desafio é realmente o que motiva a mim e aos meus parceiros.”

Enquanto a Bowtie High estava sendo reformada, a escola do outro lado da rua foi colocada à venda, então os parceiros se juntaram em um segundo projeto e compraram a Escola Schwab por US$ 90.000 em outubro de 2020.

O trio começou a reformar o Edifício Schwab em abril de 2022. Spanovitch diz que a escola estava em condições muito piores do que a Bowtie High. O projeto levou 18 meses para ser concluído.

“Quando entramos no prédio pela primeira vez, havia árvores crescendo no primeiro andar e água vazando do último andar”, diz Spanovic. “Estava em mau estado e havia muito trabalho estrutural que precisava ser feito.”

A reforma envolveu a troca de todas as janelas e a conversão do último andar do prédio – ginásio e auditório da escola – em oito apartamentos de dois andares.

Wiig, Colucci e Spanowicz entraram no projeto com um orçamento de US$ 3,2 milhões, gastando no final cerca de US$ 4,5 milhões na reforma da Escola Schwab. Este valor inclui uma hipoteca de US$ 3,25 milhões e US$ 1,25 milhão do próprio dinheiro do trio..

Eles conseguiram ganhar US$ 5 mil com a venda de uma velha caminhonete que encontraram no porão do prédio abandonado.