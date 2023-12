Dados dos EUA: PIB cresce 4,9% e pedidos de desemprego sobem para 210 mil O PIB dos EUA acelerou para uma taxa anual de 4,9%, mais do dobro do ritmo do segundo trimestre, superando as estimativas. Bloomberg

Pode haver uma explicação para a razão pela qual a economia dos EUA tem sido notavelmente resiliente e tem crescido rapidamente, apesar da inflação e das taxas de juro elevadas.

Talvez não seja tão flexível, afinal.

essa semana, Departamento de Comércio O banco reviu a sua previsão de crescimento económico no terceiro trimestre para uma taxa anual de 5,2%. Esta é a expansão mais rápida do produto interno bruto do país – o valor de todos os bens e serviços produzidos nos Estados Unidos – desde o outono de 2021, quando o país ainda estava cheio de procura reprimida após a pandemia.

Mas uma medida menos conhecida da economia conta uma história muito diferente.

O rendimento interno bruto aumentou a uma taxa anual de apenas 1,5% entre Julho e Setembro, e o seu crescimento foi fraco durante o ano passado, apesar de o PIB ter avançado fortemente. Nos últimos quatro trimestres, o PIB aumentou 3%, enquanto o GDI caiu 0,16%, de acordo com uma análise de dados comerciais feita por Joseph LaVorgna, economista-chefe da SMBC Nikko Securities.

Esta é a maior discrepância entre as duas medidas na memória recente.

O nível global do RNB também é 2,5% inferior ao PIB, a maior diferença desde 1993, afirma Jonathan Millar, economista do Barclays.

LaVorgna diz que a Gulf Drilling International está a fazer um trabalho melhor ao captar os primeiros sinais da recessão que muitos economistas acreditam que atingirá os Estados Unidos no próximo ano.

“Acho que o PIB exagera a força da economia”, diz LaVorgna.

O debate sobre qual a melhor medida económica não é apenas um debate académico. A Fed pode querer ver a economia arrefecer antes de decidir que a inflação está a cair o suficiente para que não seja necessário aumentar novamente as taxas de juro.

Qual é a diferença entre PIB e GDI?

O GDI é uma forma alternativa de medir a produção económica. O GDP calcula todos os gastos de empresas, consumidores, empresas estrangeiras e do governo, pesquisando uma ampla gama de varejistas, concessionárias de automóveis, fabricantes e outros.

A GDI avalia todas as receitas na forma de salários, vencimentos, lucros corporativos, juros, dividendos e aluguéis.

Em teoria, as duas métricas deveriam somar exatamente o mesmo total, porque cada dólar gasto por uma pessoa é a renda de outra pessoa. Mas, na realidade, muitas vezes divergem porque os dados são recolhidos através de diferentes inquéritos de diferentes fontes e ambos estão sujeitos a erros de amostragem.

Ao longo do tempo, o PIB e o IG tendem a convergir, quer porque uma medida alcança a outra, quer devido a revisões que afectam tanto o PIB como o IG, dizem LaVorgna e Millar.

O PIB é a forma mais popular de medir a temperatura da economia. Isto deve-se em parte ao facto de a primeira estimativa do PIB do quarto trimestre ter sido divulgada semanas antes da primeira estimativa do GDI, salienta LaVorgna. O PIB fornece uma análise mais detalhada dos componentes da economia, como gastos do consumidor, investimento empresarial e construção habitacional.

Existe indicador melhor que o PIB?

Mas Jeremy Nalewick, antigo economista da Fed, diz que o GII pode ser uma medida melhor. Observou que as estimativas preliminares do Índice de Crescimento Global estão mais próximas das estimativas finais para ambas as medidas do que os números iniciais do PIB, de acordo com o relatório de 2016. papel Pelo Federal Reserve Bank de St.

O GDI também é melhor na previsão de recessões, diz Millar, do Barclays.

Uma razão pela qual o GDI pode ser mais preciso, diz LaVorgna, é que, em vez de apenas pesquisar as empresas, ele se baseia em dados concretos, como pedidos de seguro-desemprego, para medir salários e vencimentos.

LaVorgna afirma que o GDI é particularmente mais fiável durante grandes transições, ou pontos de inflexão, quando uma economia passa de um período de força para um período de fraqueza ou vice-versa. Ele diz que este é o caso agora.

Os Estados Unidos estão se aproximando de uma recessão?

Depois de crescer a uma taxa média anual de 3,2% nos últimos três trimestres, a economia deverá expandir-se menos de 1% no trimestre atual e 1,2% no próximo ano, de acordo com economistas consultados pela Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators. Os economistas acreditam que há uma probabilidade de 47% de uma recessão nos próximos 12 meses, um declínio em relação às estimativas anteriores, mas ainda historicamente elevado.

Por que?

Os aumentos agressivos das taxas de juro da Fed desde o início do ano passado estão finalmente prestes a ter um impacto maior sobre os gastos dos consumidores e das empresas, e as famílias de rendimentos baixos e médios esgotaram em grande parte as suas poupanças relacionadas com o coronavírus através dos cheques de estímulo e do abrigo no local. Muitos economistas dizem.

Qual é a situação atual do mercado de trabalho?

LaVorgna diz que os números fracos do IGG também são consistentes com um mercado de trabalho que desacelerou significativamente este ano e com a confiança do consumidor que permanece historicamente baixa, apesar do aumento em Novembro. O crescimento médio mensal do emprego caiu de cerca de 300.000 para 200.000 desde o início deste ano, e a taxa de desemprego subiu de um mínimo de 50 anos de 3,4% para 3,9%.

No entanto, Millar afirma que estes tipos de números de emprego ainda são fortes e, juntamente com os fortes números dos gastos dos consumidores, apesar de algum declínio em Outubro, estão longe de indicar uma recessão.

Ao mesmo tempo, diz que tem sido difícil avaliar recentemente os lucros das empresas devido às fortes oscilações nos custos da energia e outros preços, e à turbulência entre os bancos regionais devido às perdas de obrigações causadas pelo aumento das taxas de juro.

No ambiente atual, “prefiro o PIB”, diz Millar.