PRÓXIMA SEMANA EM WALL STREET A venda de prejuízos fiscais e uma ‘aumento do Papai Noel’ podem pesar sobre as ações dos EUA após o colapso econômico de novembro

A parte de trás da estátua da “Garota Valente” é fotografada enquanto a luz do sol da manhã incide sobre a fachada do prédio da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) após o início do pregão de quinta-feira em Manhattan, na cidade de Nova York, Nova York, EUA, 28 de janeiro. 2021. REUTERS/Mike Segar/Arquivo de fotos Obtenção de direitos de licenciamento

NOVA YORK (Reuters) – Com as ações dos EUA registrando enormes ganhos no final de um ano volátil, os investidores estão olhando para fatores que poderiam impactar as ações nas semanas restantes de 2023, incluindo vendas com prejuízos fiscais e o chamado Papai Noel. reunião.

O principal catalisador para as ações provavelmente continuará a ser a trajetória esperada da política monetária do Federal Reserve. A evidência da desaceleração do crescimento económico alimentou apostas de que o banco central dos EUA poderá começar a cortar as taxas de juro já no primeiro semestre de 2024, desencadeando uma recuperação que impulsionou o Standard & Poor’s 500 (.SPX) em 19,6% no acumulado do ano. o índice para uma nova máxima de fechamento do ano na sexta-feira.

Entretanto, as tendências sazonais foram particularmente fortes este ano. Em setembro, o mês historicamente mais fraco para as ações, o S&P 500 caiu quase 5%. As ações oscilaram fortemente em outubro, um mês volátil. O S&P 500 ganhou quase 9% em novembro, um mês historicamente forte para o índice.

“Tivemos um ano forte, mas a história mostra que Dezembro pode, por vezes, avançar ao seu próprio ritmo”, disse Sam Stovall, estratega-chefe de investimentos da empresa de investigação CFRA, em Nova Iorque.

Na próxima semana, os investidores estarão atentos aos dados de emprego nos EUA, previstos para 8 de Dezembro, para ver se o crescimento económico continua a estabilizar.

No geral, dezembro foi o segundo melhor mês para o S&P 500, com o índice subindo em média 1,54% no mês desde 1945, de acordo com o CFRA. É também o mês mais provável para ganhos, com o índice subindo 77% na maior parte do tempo, mostraram dados da empresa.

Pesquisa realizada pela LPL Financial mostrou que a segunda quinzena de dezembro tende a superar a primeira quinzena do mês. O S&P 500 subiu em média 1,4% na segunda quinzena de dezembro, nos chamados comícios do Papai Noel, em comparação com um ganho de 0,1% no primeiro semestre, de acordo com uma análise da LPL sobre os movimentos do mercado que remonta a 1950.

No entanto, as ações que não tiveram um bom desempenho poderão enfrentar pressão adicional em dezembro devido à venda de prejuízos fiscais, à medida que os investidores descarregam os perdedores para garantir amortizações antes do final do ano. Se a história servir de guia, algumas destas ações poderão recuperar no final do mês e em janeiro, à medida que os investidores regressarem aos nomes subvalorizados, disseram os analistas.

Desde 1986, as ações que caíram 10% ou mais entre janeiro e o final de outubro ultrapassaram o S&P 500 numa média de 1,9% nos três meses seguintes, de acordo com o Bank of America Global Research. O Bank of America observou num relatório do final de outubro que PayPal Holdings, CVS Health e Kraft Heinz Co estão entre as ações que o banco recomenda comprar para uma recuperação fiscal.

“O progresso do mercado tem sido invulgarmente limitado este ano e há razões para acreditar que alguns setores e ações serão realmente afetados até obterem algum alívio em janeiro”, disse Samir Samana, estrategista-chefe de mercado global da Wells Fargo Investments. instituto.

Apesar do aumento significativo do mercado no acumulado do ano, as carteiras provavelmente contêm muitas ações com baixo desempenho. Dados dos índices S&P Dow Jones mostraram que quase 72% dos ganhos do S&P 500 foram impulsionados por um grupo de ações gigantes como Apple, Tesla e Nvidia, que têm um peso significativo no índice.

Muitos outros nomes enfraqueceram: o S&P 500 de peso igual, cujo desempenho não é afetado pelas grandes ações tecnológicas e de crescimento, subiu cerca de 6% em 2023.

Alguns temem que o excesso de zelo dos investidores possa já ter se instalado após a grande recuperação de Novembro, que estimulou grandes movimentos em alguns dos nomes mais especulativos do mercado.

Por exemplo, as ações da empresa de serviços de streaming Roku subiram 75% em novembro, enquanto as ações da empresa de criptomoedas Coinbase Global subiram 62% e o ARK Innovation Fund de Cathie Wood subiu 31%, o seu melhor desempenho de sempre nos últimos cinco anos.

Michael Hartnett, estrategista-chefe de investimentos da BofA Global Research, disse em nota na sexta-feira que o índice contrário Bull & Bear da empresa – que avalia fatores como posições de fundos de hedge, fluxos de ações e fluxos de títulos – saiu do território de “compra” por pela primeira vez desde meados de janeiro.Outubro.

“Se você pegá-lo, não há necessidade de persegui-lo”, escreveu ele sobre a reunião.

David Randall relata. Edição de Ira Iosibashvili e Richard Chang

